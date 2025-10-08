Language
    जनरल कोच यात्रियों के लिए खुशखबरी, प्लेटफार्मों पर IRCTC लगाएगा सस्ते खाने का सेवा काउंटर

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:42 AM (IST)

    रेलवे बोर्ड ने जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किफायती भोजन और पेयजल योजना को जारी रखने का फैसला किया है। अब यात्रियों को 20 रुपये में जनता खाना और 50 रुपये में कंबो मील मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे और आईआरसीटीसी को इस योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। गोरखपुर जंक्शन पर सेवा काउंटर लगाने की तैयारी शुरू हो गई है।

    जनरल कोच के यात्रियों को मिलता रहेगा ''जनता खाना''

    प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे का 'जनता खाना' मिलता रहेगा। भारतीय रेलवे स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत चल रही किफायती भोजन और किफायती पैक्ड पेयजल योजना आगे भी चलती रहेगी। यह योजना 26 सितंबर 2025 को बंद हो गई थी। लेकिन, रेलवे बोर्ड ने समीक्षा के बाद इस योजना को अनवरत चालू रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

    रेलवे बोर्ड के उप निदेशक (खानपान) रंगराजन अनंतरत्नम ने छह अक्टूबर 2025 को लिखे गए पत्र में किफायती भोजन और किफायती पैक्ड पेयजल योजना को यात्री हित वाला बताया है।

    साथ ही जनरल कोच के यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता वाले और स्वच्छतापूर्वक पैक किए गए किफायती भोजन और किफायती पैक्ड पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलवे और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आइआरसीटीसी) को निर्देशित भी कर दिया है।

    उप निदेशक का कहना है कि किफायती भोजन योजना की गहन समीक्षा की गई है। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की प्रतिक्रिया के आधार पर इस योजना को अगले निर्देश तक जारी रखने का निर्णय लिया है।

    सभी क्षेत्रीय रेलवे और आइआरसीटीसी को सलाह दी जाती है कि वे इस योजना का कार्यान्वयन जारी रखें और बोर्ड बोर्ड को रिपोर्ट भी भेजें। इस योजना को आगे भी चालू रखने के लिए रेल मंत्रालय के वित्त वाणिज्यिक निदेशालय से सहमति ले ली गई है।

    किफायती भोजन और किफायती पैक्ड पेयजल योजना के अंतर्गत आइआरसीटीसी सभी प्लेटफार्मों पर जनरल कोचों के सामने 'सेवा काउंटर' लगाएगा। काउंटर पर 20 रुपये में जनता खाना (सात पूड़ी, सब्जी और अचार) का पैकेट और 50 रुपये में कंबो मील (छोला-चावल, कढ़ी-चावल और राजमा-चावल) उपलब्ध रहेगा। 'सेवा काउंटर' पर यात्रियों के लिए 14 रुपये में एक लीटर और नौ रुपये में 500 मिली लीटर वाला रेल नीर भी उपलब्ध रहेगा।

    स्टेशन स्थित जनआहार में 'जनता खाना' 15 रुपये में ही मिल जाएगा। आइआरसीटीसी ने गोरखपुर जंक्शन पर सेवा काउंटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। सभी प्लेटफार्मों पर दो-दो 'सेवा काउंटर' लगाए जाएंगे।

    किफायती भोजन और किफायती पैक्ड पेयजल योजना के अंतर्गत यात्रियों को 'जनता खाना' उपलब्ध कराने के लिए रेलवे बोर्ड का दिशा-निर्देश मिल गया है। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत छह-छह माह के लिए चलाई जा रही थी। अब बोर्ड ने अगले दिशा-निर्देश तक इस योजना को लागू कर दिया है। सफर में यात्रियों को सस्ते दाम पर गुणवत्तायुक्त जनता खाना का पैकेट और रेल नीर मिल जाएगा।

    -अजीत कुमार सिन्हा, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक- आइआरसीटीसी