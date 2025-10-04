Language
    गोरखपुर में मकान का छज्जा गिरने से युवक की मौत, चार बहनों का इकलौता भाई था

    By Satish pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:56 AM (IST)

    गोरखपुर के विशुनपुर गांव में एक मकान का छज्जा गिरने से 19 वर्षीय सनी कुमार की मौत हो गई और उसका चचेरा भाई सागर चौहान घायल हो गया। सनी अपने चचेरे भाई के साथ सीढ़ी पर बैठा था तभी यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया जहाँ सनी को मृत घोषित कर दिया गया। सनी चार बहनों का इकलौता भाई था।

    चिलुआताल में छज्जा गिरने से युवक की मृत्यु।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विशुनपुर गांव के सप्टहिया टोले में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। मकान का छज्जा गिरने से 19 वर्षीय सनी कुमार की मृत्यु हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई सागर चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया।

    हादसे के बाद गांव में मातम छा गया। सुबह करीब 11 बजे जगदीश चौहान का 19 वर्षीय बेटा सनी कुमार अपने चचेरे भाई सागर चौहान पुत्र स्व. नगीना चौहान के साथ घर की सीढ़ी पर बैठा था। तभी अचानक मकान का छज्जा टूटकर उनके ऊपर गिर गया। आवाज सुनकर परिजन और पड़ोसी दौड़े तो दोनों मलबे के नीचे दबे थे।

    ग्रामीणों की मदद से किसी तरह दोनों को बाहर निकाला गया और आनन-फानन बालापार स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ अस्पताल ले जाया गया। वहां से दोनों को बीआरडी मेडिकल कालेज रेफर किया गया, जहां डाक्टरों ने सनी को मृत घोषित कर दिया जबकि सागर का उपचार जारी है।

    उसका पैर फैक्चर हो गया है और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोटें आई हैं। इंटर में पढ़ने वाला सनी कुमार चार बहनों का इकलौता भाई था और भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर था। उसके पिता जगदीश नकहा स्टेशन पर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

    सनी की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पिता अपने इकलौते बेटे को खोकर बेसुध हैं।