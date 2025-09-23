सिकरीगंज के पिड़री गाँव में एक दुखद घटना घटी जहाँ ईंट-भट्ठे के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई और एक बच्चा घायल हो गया। बच्चे स्कूल से लौटकर गड्ढे के पास खेलने गए थे। पैर फिसलने से वे गहरे पानी में डूब गए। आर्यन नाम के बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सिकरीगंज के पिड़री गांव में सोमवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। ईंट-भट्ठे के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में डूबने से तीन बच्चों की जिंदगी संकट में आ गई। हादसे में दो बच्चियों की मौत हो गई, जबकि एक बालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

गांव के बाहर एक निजी ईंट-भट्ठे के लिए गहरा गड्ढा खोदा गया है, जिसमें वर्षा का पानी भर गया है। सोमवार की दोपहर आठ वर्षीय आर्यन तिवारी, उसकी छह वर्षीय बहन दिया तिवारी और पड़ोस की आठ वर्षीय अनुष्का गौड़ स्कूल से लौटने के बाद खेलने निकले थे।

तीनों बच्चे खेलते-खेलते गड्ढे के किनारे पहुंच गए। मिट्टी का खिलौना बनाते समय एक का पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरी। उसे बचाने के प्रयास में अन्य दोनों भी गड्ढे में उतर गए और डूबने लगे। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजन बच्चों को ढूंढ़ने निकले।

गांव वालों की मदद से जब गड्ढे में तलाश की गई तो तीनों बच्चों को अचेत अवस्था में बाहर निकाला गया। आनन-फानन में उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरुवा ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां पहुंचते ही डाक्टरों ने दिया और अनुष्का को मृत घोषित कर दिया, जबकि आर्यन का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। उसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। दिया तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी थी, उसके पिता जितेन्द्र तिवारी शहर में रहकर सब्जी बेचते हैं।