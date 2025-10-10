बाघिन के बाद अब उसका शावक भी भेजा गया गोरखपुर चिड़ियाघर, एक अब भी फरार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर/ सीतापुर। महोली क्षेत्र के नरनी गांव में पकड़े गए बाघ के शावक को गुरुवार दोपहर बाद गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए रवाना कर दिया गया। वन विभाग ने दावा किया है कि यह वही नर शावक है, जिसकी मां बाघिन को 20 सितंबर की रात इसी गांव से ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाघिन पहले से ही गोरखपुर चिड़ियाघर में है और अब शावक को भी उसी बाड़े में रखा जाएगा। हालांकि दूसरा शावक अभी फरार है। रेस्क्यू टीम उसकी तलाश में जुटी है। नरनी गांव में बीते दो माह से बाघ का कुनबा सक्रिय था। 22 अगस्त को बाघ के हमले में एक युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद वन विभाग ने गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अस्थायी कमांड सेंटर बनाकर बाघ और उसके कुनबे की निगरानी शुरू की।