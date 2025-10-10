गोरखपुर में ईको फ्रेंडली पटाखे पर छूट, 14 जगहों पर लगेंगी अस्थाई दुकानें

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली के मद्देनजर शहर में पटाखों की अस्थाई दुकानों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है। ईको फ्रेंडली पटाखे की बिक्री करने की छूट दी जा रही है। इस बार भी शहर के 14 चिह्नित स्थानों पर ही पटाखे बेचने की अनुमति दी गई है।

दुकानों को आइ और एल आकार में सजाया जाएगा ताकि आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य में आसानी हो सके। हर दुकान के बीच तीन मीटर की दूरी अनिवार्य होगी जबकि सामने की दुकानों के बीच 15 मीटर का फासला रखा जाएगा।

अग्निशमन विभाग ने चिह्नित स्थानों की सूची तैयार कर प्रशासन को दे दी है। इसके साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 75 डेसिबल से अधिक आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। यदि कोई दुकानदार बम या अत्यधिक आवाज वाले पटाखे बेचता पाया गया, तो संबंधित दुकान का लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

साथ ही, पुलिस व अग्निशमन विभाग द्वारा पटाखे जब्त करते हुए दुकानदार पर कार्रवाई होगी। दुकानदारों को टीनशेड व सूखे बांस से ही दुकानें तैयार करनी होंगी। कपड़े का टेंट व ज्वलनशील पदार्थ दुकान में रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

हर दुकान में अग्निशमन यंत्र, दो-तीन ड्रम पानी, तथा पर्याप्त मात्रा में बालू रखना अनिवार्य होगा। बिजली की वायरिंग में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अग्निशमन विभाग के अनुसार, जिले में 22 स्थानों पर पटाखा निर्माण और 10 दुकानों को रेडीमेड पटाखों की बिक्री का स्थायी लाइसेंस मिला है।

अधिकारी इन दुकानों का निरीक्षण कर सत्यापन कर रहे हैं। जबकि अस्थाई दुकानों के लिए अभी आवेदन नहीं आ रहे है। आने के बाद जांच कर प्रशासन की तरफ से लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके पूर्व अग्निशमन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी स्कूल और कालेजों में जाकर छात्र-छात्राओं को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें तेज आवाज के पटाखे से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दे रहे हैं।