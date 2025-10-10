Gold-Silver Price Today: सोने के मुकाबले चांदी चमकी, UP के बाजार में किल्लत बढ़ी
दीपावली से पहले चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे बाजार में इसकी किल्लत हो गई है। एक ही दिन में चांदी 13 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक महंगी हो गई। व्यापारी तत्काल डिलीवरी देने में असमर्थ हैं और दीपावली के बाद आपूर्ति का आश्वासन दे रहे हैं। मांग बढ़ने और उपलब्धता कम होने के कारण चांदी की फिजिकल डिलीवरी में देरी हो रही है। कारोबारियों का कहना है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो दीपावली तक चांदी के भाव नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकते हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली से पहले चांदी में अचानक आई तेजी ने कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। एक दिन के अंदर चांदी की कीमतों में 13 हजार रुपये प्रति किग्रा की छलांग लग गई है। बुधवार को चांदी जहां एक लाख 57 हजार रुपये प्रति किग्रा के भाव बिक रही थी, वहीं गुरुवार को इसकी कीमत बढ़कर एक लाख 70 हजार रुपये तक पहुंच गई।
कीमतों में अचानक आई उछाल के कारण बाजार में चांदी की किल्लत गहराने लगी है। बुलियन कारोबारी फिलहाल तत्काल डिलीवरी देने में असमर्थ जता रहे हैं और दीपावली के बाद आपूर्ति का आश्वासन दे रहे हैं।
सराफा कारोबारियों अनुसार अचानक बढ़ी मांग और सीमित उपलब्धता की वजह से चांदी की फिजिकल डिलीवरी में देरी हो रही है। कई कारोबारी आर्डर बुक करने के बाद ग्राहकों को इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। चांदी की कीमतों में यह उछाल वैश्विक स्तर पर बढ़ते औद्योगिक उपयोग और निवेशकों के बढ़ते रुझान के कारण माना जा रहा है।
वहीं, सोने की तुलना में इस समय चांदी बेहतर रिटर्न दे रही है, जिससे निवेशकों का झुकाव भी बढ़ा है। कारोबारियों का कहना है कि अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो दीपावली तक चांदी के भाव नए रिकाॅर्ड स्तर को छू सकती है।
काराेबारियों के यहां डंप होने लगी चांदी
चांदी की कीमतों में तेजी से बाजार में अचानक इसकी किल्लत हो गई है। ऐश्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के निदेशक अनूप सराफ ने बताया कि इस समय चांदी की खरीदारी करने वाले तो बाजार में हैं लेकिन बिक्री के लिए चांदी उपलब्ध नहीं है। हमलोग बुलियन की खरीदारी के लिए आर्डर दे रहे हैं, पर दीपावली बाद डिलीवरी मिल रही है।
धनतेरस से पहले आपूर्ति प्रभावित होने से कारोबारियों की परेशानी बढ़ गई है। परम्परा जेम्स एंड ज्वेल्स के निदेशक संजय अग्रवाल न बताया कि दो दिन पहले तक सुबह खरीदारी करने पर उसी दिन शाम तक चांदी उपलब्ध हो जाती थी। अब तीन से चार दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इस समय आगरा से चांदी मंगानी पड़ रही है।
