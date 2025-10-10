Gold-Silver Price Today: सोने के मुकाबले चांदी चमकी, UP के बाजार में किल्लत बढ़ी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली से पहले चांदी में अचानक आई तेजी ने कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। एक दिन के अंदर चांदी की कीमतों में 13 हजार रुपये प्रति किग्रा की छलांग लग गई है। बुधवार को चांदी जहां एक लाख 57 हजार रुपये प्रति किग्रा के भाव बिक रही थी, वहीं गुरुवार को इसकी कीमत बढ़कर एक लाख 70 हजार रुपये तक पहुंच गई।

कीमतों में अचानक आई उछाल के कारण बाजार में चांदी की किल्लत गहराने लगी है। बुलियन कारोबारी फिलहाल तत्काल डिलीवरी देने में असमर्थ जता रहे हैं और दीपावली के बाद आपूर्ति का आश्वासन दे रहे हैं। सराफा कारोबारियों अनुसार अचानक बढ़ी मांग और सीमित उपलब्धता की वजह से चांदी की फिजिकल डिलीवरी में देरी हो रही है। कई कारोबारी आर्डर बुक करने के बाद ग्राहकों को इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। चांदी की कीमतों में यह उछाल वैश्विक स्तर पर बढ़ते औद्योगिक उपयोग और निवेशकों के बढ़ते रुझान के कारण माना जा रहा है।

वहीं, सोने की तुलना में इस समय चांदी बेहतर रिटर्न दे रही है, जिससे निवेशकों का झुकाव भी बढ़ा है। कारोबारियों का कहना है कि अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो दीपावली तक चांदी के भाव नए रिकाॅर्ड स्तर को छू सकती है।