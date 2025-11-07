बिहार से फोन कर सांसद रवि किशन सहित दो लोगों को मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस
गोरखपुर में प्रवीण शास्त्री नामक व्यक्ति को बिहार से फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने सांसद रवि किशन को भी धमकी दी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और रामगढ़ताल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमकी के कारण प्रवीण शास्त्री और उनका परिवार दहशत में हैं। पुलिस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गौतम विहार विस्तार कालोनी में रहने वाले प्रवीण शास्त्री को बिहार से फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा काल बुधवार रात उस समय आया जब वह देवरिया से एक कार्यक्रम कर लौट रहे थे। आरोपित ने सांसद रवि किशन को भी जान से मारने की धमकी दी। रामगढ़ताल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्रवीण शास्त्री ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि चार नवंबर की रात करीब 11 बजे बिहार से एक अज्ञात नंबर से फोन आया। काल करने वाले ने खुद को बिहार का निवासी बताते हुए अपशब्दों के साथ धमकी देते हुए कहा, अबकी बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे, अपने सांसद को समझा दो, कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा।
यह तो सिर्फ ट्रेलर है। धमकी के साथ गाली देकर उसने फोन काट दिया।प्रवीण शास्त्री के अनुसार, धमकी के बाद वह भयभीत हैं। धमकी वाले काल की रिकार्डिंग उन्होंने पुलिस को दिया है।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 79.71 करोड मंजूर, यूपीडा को जारी की जाएगी राशि
प्रवीण का कहना है कि गुरुवार की सुबह एक बार फिर अज्ञात नंबर से फोन आया और कहा गया, देख लेंगे तुम्हें। लगातार धमकी मिलने से उनका परिवार दहशत में है।रामगढ़ताल थाना प्रभारी नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने बताया कि जांच चल रही है।साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी।
