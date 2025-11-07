बिहार से फोन कर सांसद रवि किशन सहित दो लोगों को मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गौतम विहार विस्तार कालोनी में रहने वाले प्रवीण शास्त्री को बिहार से फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा काल बुधवार रात उस समय आया जब वह देवरिया से एक कार्यक्रम कर लौट रहे थे। आरोपित ने सांसद रवि किशन को भी जान से मारने की धमकी दी। रामगढ़ताल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

