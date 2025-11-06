Language
    गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 79.71 करोड मंजूर, यूपीडा को जारी की जाएगी राशि‍

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:09 PM (IST)

    राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। राज्य सरकार ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 79.71 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। यह राशि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को जारी की जाएगी। इसमें यूपीडा द्वारा परियोजना के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी के लिए 46.87 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

    यूपीडा ने इस परियोजना को लेकर वर्ष 2019 में भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किया था और 10 फरवरी 2020 में निर्माण कार्य शुरू किया था। 91.35 किलोमीटर लंबे चार लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी वर्ष 20 जूऩ को किया था। भविष्य में इसे छह लेन तक विस्तारित किया जा सकता है।

     