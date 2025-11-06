गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 79.71 करोड मंजूर, यूपीडा को जारी की जाएगी राशि‍

राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। राज्य सरकार ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 79.71 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। यह राशि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को जारी की जाएगी। इसमें यूपीडा द्वारा परियोजना के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी के लिए 46.87 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।