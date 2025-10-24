Language
    गोरखपुर के इन इलाकों में अब भी चोरों का आतंक, लाखों की चोरी से दहशत में लोग

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:52 AM (IST)

    गोरखपुर के पिपराइच और शाहपुर में चोरों ने दो बड़ी चोरियां की हैं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। पिपराइच में एक बंद घर से लाखों के जेवरात और नकदी चोरी हुई, जबकि शाहपुर में एक गोदाम से घरेलू सामान गायब हो गया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image

    पिपराइच के सिधावल वार्ड के बंद मकान में हुई चोरी, उपचार कराने गया था परिवार। जागरण

    जागरण टीम, गोरखपुर। नगर पंचायत पिपराइच के सिधावल वार्ड में चोरों ने बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी पार कर दी। वहीं शाहपुर इलाके के हनुमंत नगर कालोनी गेट के पास आनलाइन घरेलू सामान की होम डिलीवरी के लिए किराए पर लिए गए गोदाम में भी चोरों ने ताला तोड़कर बड़ी चोरी की। साथ ही जाते समय चहारदीवारी पर 'किंग' लिखकर गए। इन दोनों घटनाओं से क्षेत्र में दहशत है। वहीं सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    पिपराइच में राधेश्याम तिवारी का मकान बीते कुछ दिन से खाली था, वे शहर में रहकर इलाज करा रहे थे। बुधवार की रात चोरों ने मकान के चैनल गेट व आलमारी के ताले तोड़कर सोने का हार, मंगलसूत्र, पायल, कान की बालियां समेत लगभग 50 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए।

    चोरी की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम से साक्ष्य जुटाकर आरोपितो की पहचान के लिए जांच कर रही है। शाहपुर में बड़हलगंज इलाके के कौशल यादव द्वारा किराए पर लिए गए गोदाम से भी बड़ी चोरी हुई।

    गोदाम में नया सीसी कैमरा सेट, कंप्यूटर, इनवर्टर बैटरी व लगभग 200 पैकेट घरेलू सामान चोरी हो गया। घटना की जानकारी कंपनी के मैनेजर को गुरुवार सुबह तब हुई जब वे गोदाम पहुंचे। चोरों ने ताला तोड़ने के बाद सरिया फेंक दी और चहारदीवारी पर 'किंग' लिखकर फरार हो गए।

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है और सीसी कैमरे के फुटेज से आरोपितो की तलाश में जुट गई है। दोनों मामलों में थाना प्रभारी पिपराइच अतुल कुमार श्रीवास्तव और शाहपुर थाना प्रभारी नीरज राय ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।