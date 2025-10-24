गोरखपुर के इन इलाकों में अब भी चोरों का आतंक, लाखों की चोरी से दहशत में लोग

जागरण टीम, गोरखपुर। नगर पंचायत पिपराइच के सिधावल वार्ड में चोरों ने बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी पार कर दी। वहीं शाहपुर इलाके के हनुमंत नगर कालोनी गेट के पास आनलाइन घरेलू सामान की होम डिलीवरी के लिए किराए पर लिए गए गोदाम में भी चोरों ने ताला तोड़कर बड़ी चोरी की। साथ ही जाते समय चहारदीवारी पर 'किंग' लिखकर गए। इन दोनों घटनाओं से क्षेत्र में दहशत है। वहीं सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पिपराइच में राधेश्याम तिवारी का मकान बीते कुछ दिन से खाली था, वे शहर में रहकर इलाज करा रहे थे। बुधवार की रात चोरों ने मकान के चैनल गेट व आलमारी के ताले तोड़कर सोने का हार, मंगलसूत्र, पायल, कान की बालियां समेत लगभग 50 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए।

चोरी की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम से साक्ष्य जुटाकर आरोपितो की पहचान के लिए जांच कर रही है। शाहपुर में बड़हलगंज इलाके के कौशल यादव द्वारा किराए पर लिए गए गोदाम से भी बड़ी चोरी हुई।