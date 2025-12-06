मैसूर के पार्कों की शोभा बढ़ाएंगे टेराकोटा के हाथी-घोड़े, ODOP से कारोबार को लगे पंख

संवाद सूत्र भटहट। टेराकोटा के उत्पादों की मांग बढ़ने से स्थानीय शिल्पकार उत्साहित हैं। गुजरात राज्य के अहमदाबाद के साथ ही मैसूर के विभिन्न पार्कों में हाथी और घोड़ों की सजावट होगी। इसकी मांग पूरी करने के लिए शिल्पकारों ने निर्माण शुरू कर दिया है। शिल्पकारों का कहना है कि इलेक्ट्रिक भट्ठी की उपलब्धता नहीं होने की वजह से कलाकृतियों को पकाने में समस्या आ रही है।



लंगड़ी गुलरिहा के शिल्पकार राजन प्रजापति ने बताया कि साढ़े तीन फीट ऊंचे हाथी एवं घोड़े बनाए जा रहे हैं। इनको अहमदाबाद व मैसूर के पार्कों के साथ- साथ विभिन्न होटलों में सजाया जाएगा। शिल्पकार रविंद्र प्रजापति ने बताया कि पहले दीपावली तक टेराकोटा की बनी कलाकृतियों की मांग रहती थी।

