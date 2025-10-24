गोरखपुर में CHC गोला पर किशोरी की मौत, गले पर निशान देख डॉक्टर ने बुलाई पुलिस

जागरण संवाददाता, गोला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला पर इलाज कराने पहुंची गरयाकोल की रहने वाली राजलक्ष्मी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन, उसके गले पर फंदे कस निशान देख चिकित्सकों ने पुलिस बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पूछताछत की तो मामला खुदकुशी का निकला।

गगहा थाना के गरयाकोल निवासी राजलक्ष्मी को स्कूटी से लेकर उसकी माता सुधा और मौसेरा भाई आशीष अस्पताल पहुंचे थे। पुलिस के पहुंचने के बाद किशोरी की मां ने बताया कि वह और उसका छोटा पुत्र मोहन और बहन का पुत्र सुबह से घर के पीछे स्थित खेत की कोड़ाई कर रहे थे।

घर पर उनकी पुत्री राजलक्ष्मी अकेले थी। कुछ देर बाद उसने आकर पूछा कि खाने में क्या बनेगा? बताने के बाद वापस चली गई। थोड़ी देर बाद बहन का पुत्र पानी पीने घर गया तो राजलक्ष्मी को फंदे से लटकता देख शोर मचाया। इसके बाद वह पहुंची और उसे नीचे उतारा गया तो सांस चल रही थी।