    गोरखपुर में CHC गोला पर किशोरी की मौत, गले पर निशान देख डॉक्टर ने बुलाई पुलिस

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:28 PM (IST)

    गोरखपुर के सीएचसी गोला में राजलक्ष्मी नामक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके गले पर निशान देखकर डॉक्टरों ने पुलिस को सूचित किया। परिजनों के अनुसार, उसने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका की मां ने बताया कि मृतका का मौसी ने सुबह मोबाइल छीन लिया था, जिससे वह नाराज थी।

    गगहा के गरयाकोल की रहने वाली थी राजलक्ष्मी, स्कूटी से लेकर पहुंची थी मां व रिश्तेदार

    जागरण संवाददाता, गोला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला पर इलाज कराने पहुंची गरयाकोल की रहने वाली राजलक्ष्मी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन, उसके गले पर फंदे कस निशान देख चिकित्सकों ने पुलिस बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पूछताछत की तो मामला खुदकुशी का निकला।

    गगहा थाना के गरयाकोल निवासी राजलक्ष्मी को स्कूटी से लेकर उसकी माता सुधा और मौसेरा भाई आशीष अस्पताल पहुंचे थे। पुलिस के पहुंचने के बाद किशोरी की मां ने बताया कि वह और उसका छोटा पुत्र मोहन और बहन का पुत्र सुबह से घर के पीछे स्थित खेत की कोड़ाई कर रहे थे।

    घर पर उनकी पुत्री राजलक्ष्मी अकेले थी। कुछ देर बाद उसने आकर पूछा कि खाने में क्या बनेगा? बताने के बाद वापस चली गई। थोड़ी देर बाद बहन का पुत्र पानी पीने घर गया तो राजलक्ष्मी को फंदे से लटकता देख शोर मचाया। इसके बाद वह पहुंची और उसे नीचे उतारा गया तो सांस चल रही थी।

    बहन को घटना की सूचना देने पर उसने बेलघाट बुलाया और बोली कि यहीं इलाज करा दिया जाएगा। फिर वह स्कूटी से पुत्री और बहन के पुत्र को लेकर निकली थी। गोला पहुंचने पर उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो इलाज के लिए सीएचसी ले आई।

    वहीं बहन के पुत्र आशीष ने पुलिस को बताया कि मौसी ने सुबह राजलक्ष्मी का मोबाइल फोन छीन लिया था, जिससे वह नाराज थी। किशोरी 11वीं की छात्रा थी और उसके पिता दिल्ली में पेंट-पालिश का काम करते हैं।

    इस संबंध में थाना प्रभारी राहुल शुक्ल का कहना है कि वह हमारे थाने के अस्पताल पर इलाज के लिए आई थी। घटनास्थल गगहा है। अगर उसके स्वजन कोई प्रार्थना पत्र देंगे तो मुकदमा गगहा थाने में पंजीकृत किया जाएगा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।