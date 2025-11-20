गोरखपुर में किशोर का शव फंदे से लटका मिला, हाथ बंधे होने से सनसनी





संवाद सूत्र, चिलुआताल। संदिग्ध परिस्थिति में लवकुश पांडेय का शव फंदे से लटका मिला। उसका हाथ भी बंधा हुआ था। जबकि उसका बुधवार को जन्मदिवस था, उसने पूरी तैयारी भी कर रखी थी। मंगलवार को कोचिंग पढ़कर आने के बाद वह कमरे में चला गया था। बहन ने शव देखकर गोरखनाथ पुलिस को सूचना दी। मौके पर फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

सिकरीगंज के लोहरैया का रहने वाला लवकुश मां और बड़ी बहन आंचल के साथ गोरखनाथ के बनकटवा में रहता था। पति के निधन बाद उसकी मां ने किराए पर कमरा लेकर बच्चों के साथ रह रही थी। बहन की शादी हो चुकी थी, इस समय वह मां के पास रहने आई थी।