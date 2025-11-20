Language
    गोरखपुर में किशोर का शव फंदे से लटका मिला, हाथ बंधे होने से सनसनी

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:57 AM (IST)

    गोरखपुर में एक किशोर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला, जिसके हाथ बंधे हुए थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच कर रही है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण



    संवाद सूत्र, चिलुआताल। संदिग्ध परिस्थिति में लवकुश पांडेय का शव फंदे से लटका मिला। उसका हाथ भी बंधा हुआ था। जबकि उसका बुधवार को जन्मदिवस था, उसने पूरी तैयारी भी कर रखी थी। मंगलवार को कोचिंग पढ़कर आने के बाद वह कमरे में चला गया था। बहन ने शव देखकर गोरखनाथ पुलिस को सूचना दी। मौके पर फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिकरीगंज के लोहरैया का रहने वाला लवकुश मां और बड़ी बहन आंचल के साथ गोरखनाथ के बनकटवा में रहता था। पति के निधन बाद उसकी मां ने किराए पर कमरा लेकर बच्चों के साथ रह रही थी। बहन की शादी हो चुकी थी, इस समय वह मां के पास रहने आई थी।

    बहन आंचन ने पुलिस को बताया कि उसका भाई लवकुश मंगलवार की शाम सात बजे दुर्गाबाड़ी से कंप्यूटर की कोचिंग पढ़कर घर पहुंचा। यहां आने के बाद भोजन मांगा, लेकन, उपलब्ध नहीं था, इसके बाद वह बाहर टहलने चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आया और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। रात 10 बजे तक वह कमरे से बाहर नहीं आया।

    सुबह दुसरे के छत से झांककर देखा तो लवकुश फंदे से लटका मिला। लवकुश सरस्वती विद्या मंदिर में कक्षा नौ का छात्र था। स्वजन के अनुसार, उसे मोबाइल फोन पर गेम खेलने का शौक था।

    वहीं पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि उसने टेंट में इस्तेमाल होने वाले काले कपड़े से फंदा बनाया और उसका हाथ भी बंधा हुआ था। गोरखनाथ थाना प्रभारी ने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।