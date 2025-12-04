धुरियापार में टाटा पावर लगाएगा 100 मेगावाट का सोलर प्लांट, GIDA द्वारा दी जा रही है करीब 500 एकड़ भूमि
गोरखपुर के गीडा क्षेत्र के धुरियापार में टाटा पावर 100 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएगा। गीडा प्रशासन द्वारा 500 एकड़ भूमि दी जा रही है। इस परियोजना में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के धुरियापार क्षेत्र में औद्योगिक निवेश की बयार तेज हो गई है। अदाणी और रिलायंस समूह के बाद अब देश का प्रतिष्ठित टाटा समूह भी इस क्षेत्र में बड़ा निवेश करने जा रहा है। टाटा पावर कंपनी ने धुरियापार में 100 मेगावाट क्षमता का एक विशालकाय सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है।
इसके लिए गीडा प्रशासन के द्वारा 500 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। सोलर प्लांट से न सिर्फ प्रदेश ऊर्जा को लेकर आत्मनिर्भर होगा, बल्कि इस प्लांट से 300 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल सकता है।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना में टाटा समूह करीब 800 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश की संभावना है। यह निवेश न केवल गीडा के औद्योगिक परिदृश्य को मजबूत करेगा, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। परियोजना को गति देने के लिए गीडा के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं।
हाल ही में गीडा के वरिष्ठ अधिकारियों और टाटा पावर के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। गीडा के अधिकारियों ने टीम को धुरियापार में प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण कराया और प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक भूमि दिखा दी है। जल्द ही भूमि अधिग्रहण और हस्तांतरण की प्रक्रिया अंतिम रूप ले लेगी।
20 करोड़ यूनिट सालाना उत्पादन का लक्ष्य
टाटा पावर ने इस प्लांट से सालाना 20 करोड़ यूनिट बिजली के उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 100 मेगावाट का यह प्लांट पूरी क्षमता से संचालित होने पर स्थानीय बिजली की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और राज्य के ऊर्जा संकट को कम करने में मदद करेगा।
निवेश हब बन रहा धुरियापार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में स्थित धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र बीते कुछ महीनों से निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। यहां पहले ही अदाणी ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निवेश की घोषणा की है। अदाणी ग्रुप की ओर से सीमेंट फैक्ट्री लगाई जाने की योजना है, जबकि रिलायंस कैम्पा कोला बाटलिंग प्लांट लगाई जा रही है।
अब टाटा पावर के इस बड़े निवेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धुरियापार जल्द ही पूर्वांचल का एक प्रमुख औद्योगिक और ऊर्जा हब बनने की ओर अग्रसर है। करीब 800 करोड़ रुपये के इस निवेश से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
टाटा कंपनी की ओर से 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। इसके लिए कंपनी को धुरियापार में भूमि आवंटित की जाएगी।
-अनुज मलिक, सीईओ, गीडा
