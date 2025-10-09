स्वदेशी मेले में स्थानीय उत्पादों को मिलेगा मंच, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित चंपा देवी पार्क में आगामी 10 से 18 अक्टूबर 2025 तक आयोजित स्वदेशी मेले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शुभारंभ करेंगे। इसे लेकर बुधवार को डीएम दीपक मीणा ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक की और निर्देश दिए कि मेले की सभी व्यवस्थाएं उच्च स्तर की हों।

वहीं कार्यक्रम स्थल को अंतिम रूप देने में दिन भर गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के अधिकारी, कर्मचारी जुटे रहे। पहले यह मेला दिग्विजयनाथ पार्क में प्रस्तावित था। बुधवार को अचानक कार्यक्रम स्थल बदलने की सूचना मिलते ही जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने प्राधिकरण की सभी मशीनों की मदद से मौके पर एकत्रित पानी हटाने के साथ ही मिट्टी को बराबर कराने का निर्देश दिया। डीएम दीपक मीणा और जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने निरीक्षण कर गुरुवार की शाम तक सभी तैयारी पूरी कर लेने का निर्देश दिया।

डीएम ने कहा कि स्वदेशी मेला प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से रात आठ बजे तक चलेगा। यह मेला ‘वोकल फार लोकल’ की भावना को सशक्त करने, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने और स्थानीय उद्यमियों व शिल्पकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। मेले में कुल 120 स्टाल लगाए जाएंगे।

इनमें करीब दस स्टाल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार से संबंधित होंगे। प्रतिदिन अलग-अलग विषयों पर गोष्ठी आयोजित की जाएगी। साथ ही शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमाें का भी आयोजन होगा। यदि कोई कलाकार अपनी कला को निश्शुल्क प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रशासन उसे भी मंच उपलब्ध कराएगा। मेला स्थल पर फूड कोर्ट और बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगाए जाएंगे।