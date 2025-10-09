Language
    स्वदेशी मेले में स्थानीय उत्पादों को मिलेगा मंच, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:12 PM (IST)

    गोरखपुर में 10 से 18 अक्टूबर 2025 तक रामगढ़ताल क्षेत्र के चंपा देवी पार्क में स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस मेले का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और उद्यमियों को मंच प्रदान करना है। मेले में 120 स्टाल लगाए जाएंगे, जिनमें सरकारी योजनाओं के स्टाल भी शामिल होंगे। प्रतिदिन गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

    10 से 18 अक्टूबर तक चंपा देवी पार्क में लगेगा स्वदेशी मेला, प्रतिदिन गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित चंपा देवी पार्क में आगामी 10 से 18 अक्टूबर 2025 तक आयोजित स्वदेशी मेले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शुभारंभ करेंगे। इसे लेकर बुधवार को डीएम दीपक मीणा ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक की और निर्देश दिए कि मेले की सभी व्यवस्थाएं उच्च स्तर की हों।

    वहीं कार्यक्रम स्थल को अंतिम रूप देने में दिन भर गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के अधिकारी, कर्मचारी जुटे रहे। पहले यह मेला दिग्विजयनाथ पार्क में प्रस्तावित था। बुधवार को अचानक कार्यक्रम स्थल बदलने की सूचना मिलते ही जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने प्राधिकरण की सभी मशीनों की मदद से मौके पर एकत्रित पानी हटाने के साथ ही मिट्टी को बराबर कराने का निर्देश दिया। डीएम दीपक मीणा और जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने निरीक्षण कर गुरुवार की शाम तक सभी तैयारी पूरी कर लेने का निर्देश दिया।

    डीएम ने कहा कि स्वदेशी मेला प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से रात आठ बजे तक चलेगा। यह मेला ‘वोकल फार लोकल’ की भावना को सशक्त करने, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने और स्थानीय उद्यमियों व शिल्पकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। मेले में कुल 120 स्टाल लगाए जाएंगे।

    इनमें करीब दस स्टाल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार से संबंधित होंगे। प्रतिदिन अलग-अलग विषयों पर गोष्ठी आयोजित की जाएगी। साथ ही शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमाें का भी आयोजन होगा। यदि कोई कलाकार अपनी कला को निश्शुल्क प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रशासन उसे भी मंच उपलब्ध कराएगा। मेला स्थल पर फूड कोर्ट और बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगाए जाएंगे।

    डीएम ने बताया कि डीआइओएस और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे रोस्टर के अनुसार कक्षा नौ और उससे ऊपर के स्कूल, कालेज के विद्यार्थियों का मेला स्थल पर भ्रमण कराएं। विकास भवन में बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिजली, पेयजल, सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा और पार्किंग की व्यवस्थाएं समय से पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि स्वदेशी मेला ऐसा होना चाहिए जो गोरखपुर की पहचान बने और प्रदेश स्तर पर एक मिसाल पेश करे।

    इनके स्टाल लगेंगे

    आयोजनकर्ता जिला उद्योग अधिकारी गौरव मिश्रा ने बताया कि मेले में स्वदेशी उत्पाद, हस्तनिर्मित वस्तुएं, खादी, हैंडलूम, हर्बल उत्पाद, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां, स्टार्टअप और एमएसएमई उद्यमियों के स्टाल लगाए जाएंगे। साथ ही स्थानीय कारीगरों, महिला समूहों और युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी, डीडीओ राजमणि वर्मा, सीएमओ डा. राजेश झा, एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह, परियोजना निदेशक दीपक कुमार सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।