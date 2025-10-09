Diwali 2025: दीपावली में अब मिठाई नहीं सूखे मेवे का रहेगा जलवा, लोगों ने बनाई दूरी

प्रभात कुमार पाठक, जागरण, गोरखपुर। दीपों के त्योहार दीपावली पर गिफ्ट देने व लेने का खूब चलन है। हो भी क्यों न, एक खूबसूरत सा गिफ्ट किसी भी रिश्ते की दूरी को कम कर सकता है। रिश्तों में खटास को मिठास में बदल सकता है। लोगों की इसी सोच को ध्यान में रखकर दीपावली के बाजार सजाए जा रहे हैैं। अधिकांश दुकानों में गिफ्ट आइटमों की भरमार है।

इनमें खाने-पीने की चीजों के अलावा विभिन्न तरह के सामान रंग-बिरंगे पैकों में उपलब्ध है। मिठाइयों में मिलावट के डर से लोग अब सूखे मेवे पर अधिक भरोसा कर रह हैं। यही वजह है कि दीपावली को देखते हुए शहर के मिठाई के बड़े कारोबारी ड्राई फ्रूट की मिठाई के साथ-साथ सूखे मेवे के आकर्षक गिफ्ट पैक ग्राहकों को लिए लेकर आए हैं।

पहले दीपावली पर मिठाइयों की रिकार्ड बिक्री होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से खोवा में मिलावट बढ़ने से मिठाई की खरीदारी का प्रचलन कम हो गया है। इसकी जगह लोग ड्राई फ्रूट देना ज्यादा पसंद करते हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों में भी ड्राई फ्रूट का प्रचलन बढ़ा है। दूसरी तरफ ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बा बंद गिफ्ट आइटमों ने भी बाजार को प्रभावित किया है। ब्रांडेड कंपनियों ने गुलाब जामुन, रसगुल्ले से लेकर लड्डू तक बाजार में उतारा है।

मिठाई कारोबारी रमेश पाल बताते हैं कि काजू कतली, छेने का रसगुल्ला, बेसन व बूंदी के लड्डू समेत ड्राई फ्रूट की तरह-तरह की मिठाईयां उपलब्ध होने के बावजूद लोग ब्रांडेड कंपनियों के गिफ्ट आइटमों को अधिक तवज्जो दे रहे हैं।