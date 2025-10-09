Diwali 2025: दीपावली में अब मिठाई नहीं सूखे मेवे का रहेगा जलवा, लोगों ने बनाई दूरी
दीपावली पर उपहारों का चलन बढ़ गया है। मिलावट के डर से लोग मिठाइयों की जगह सूखे मेवे पसंद कर रहे हैं। बाजार में ड्राई फ्रूट के आकर्षक गिफ्ट पैक उपलब्ध हैं। ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बा बंद आइटम भी मौजूद हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट को अधिक तवज्जो मिल रही है। सोनपापड़ी भी लोगों की पसंद बनी हुई है। 500 से 4000 रुपये तक के ड्राई फ्रूट गिफ्ट पैक बाजार में उपलब्ध हैं।
प्रभात कुमार पाठक, जागरण, गोरखपुर। दीपों के त्योहार दीपावली पर गिफ्ट देने व लेने का खूब चलन है। हो भी क्यों न, एक खूबसूरत सा गिफ्ट किसी भी रिश्ते की दूरी को कम कर सकता है। रिश्तों में खटास को मिठास में बदल सकता है। लोगों की इसी सोच को ध्यान में रखकर दीपावली के बाजार सजाए जा रहे हैैं। अधिकांश दुकानों में गिफ्ट आइटमों की भरमार है।
इनमें खाने-पीने की चीजों के अलावा विभिन्न तरह के सामान रंग-बिरंगे पैकों में उपलब्ध है। मिठाइयों में मिलावट के डर से लोग अब सूखे मेवे पर अधिक भरोसा कर रह हैं। यही वजह है कि दीपावली को देखते हुए शहर के मिठाई के बड़े कारोबारी ड्राई फ्रूट की मिठाई के साथ-साथ सूखे मेवे के आकर्षक गिफ्ट पैक ग्राहकों को लिए लेकर आए हैं।
पहले दीपावली पर मिठाइयों की रिकार्ड बिक्री होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से खोवा में मिलावट बढ़ने से मिठाई की खरीदारी का प्रचलन कम हो गया है। इसकी जगह लोग ड्राई फ्रूट देना ज्यादा पसंद करते हैं।
मध्यम वर्गीय परिवारों में भी ड्राई फ्रूट का प्रचलन बढ़ा है। दूसरी तरफ ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बा बंद गिफ्ट आइटमों ने भी बाजार को प्रभावित किया है। ब्रांडेड कंपनियों ने गुलाब जामुन, रसगुल्ले से लेकर लड्डू तक बाजार में उतारा है।
मिठाई कारोबारी रमेश पाल बताते हैं कि काजू कतली, छेने का रसगुल्ला, बेसन व बूंदी के लड्डू समेत ड्राई फ्रूट की तरह-तरह की मिठाईयां उपलब्ध होने के बावजूद लोग ब्रांडेड कंपनियों के गिफ्ट आइटमों को अधिक तवज्जो दे रहे हैं।
यह भी पढ़ें- Karwa Chauth 2025: कृत्रिम आभूषणों में सोने की चमक, खोने का नहीं डर
सोनपापड़ी पहले की तरह ही पसंद बनी हुई है। ग्राहक लेनदेन (बतौर तोहफा) के लिए मिठाइयों की जगह विभिन्न प्रकार ड्राई फ्रूट्स के साथ-साथ सोनपापड़ी को अधिक महत्व दे रहे हैं।
गोलघर स्थित ड्राई फ्रूट व गिफ्ट पैक कारोबारी निकुंज टेकड़ीवाल बताते हैं कि मिलावट के अंदेशा के मद्देनजर मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। इसमें न तो मिलावट का कोई डर रहता है और अधिक दिनों तक उपयोग में लाया जा सकता है।
सेहत के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। दीपावली को देखते हुए बाजार में 500 से लेकर 4000 तक के ड्राई फ्रूट के गिफ्ट पैक ग्राहकों के मांग के अनुरूप उपलब्ध है। इसके अलावा ब्रांडेड कंपनियों के नमकीन एवं सोनपापड़ी के भी गिफ्ट पैक 300 से लेकर 900 रुपये तक में आसानी से मिल जाएंगे।
सेहत को लेकर हाल के वर्षों में लोगों में जागरूकता बढ़ी है। यही वजह है कि खुद उपयोग करने के साथ-सथ अब गिफ्ट लेनदेन में भी लोग ड्राइफ्रूट को अधिक महत्व दे रहे हैं। एक तो मिठाइयों में मिलावट का खतरा बना रह रह वहीं, दूसरी तरपु मधुमेह की समस्या भी अधिक बढ़ रही है। यही वजह है कि मिठाइयों के सेवन से बच रहे हैं।
-डा.बीके सुमन, फिजिशियन, जिला अस्पताल
दीपावली के त्योहार में प्रत्येक घरों मिठाइयां व तली-भुनी चीजों लोग अधिक प्रयोग करते हैं। ज्यादा तेल और चीनी हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। पेट भारी होना, मोटापा बढ़ना और थकान महसूस होना आम समस्या है। ऐसे में तली-भुनी चीज़ों और शुगर वाली मिठाइयों की जगह ड्राई फ्रूट्स, घर की बनाई हल्की मिठाई और ताजे फल खाएं। रोजाना हल्की कसरत, 20–30 मिनट टहलने के साथ ही योग, स्ट्रेचिंग या घर पर हल्की कसरत करें। इससे मेटाबालिज्म अच्छा रहता है और ऊर्जा बनी रहती है।
-रश्मि, डाइटिशियन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।