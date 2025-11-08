गोरखपुर में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

संवाद सूत्र, जानीपुर। भूपगढ़ टोला जोत में गुरुवार की रात राजकुमारी देवी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची गोला पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी बीच मौके पर पहुंचे महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। वहीं बेटी ने प्रापर्टी विवाद और अवैध संबंध को हत्या की वजह बताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शुक्रवार सुबह राजकुमारी के मायके पक्ष को घटना की जानकारी मिली। भतीजे ईश्वर चंद यादव निवासी सिहोड़वा थाना झंगहा ने पुलिस को पति समेत नौ नामजद तहरीर देकर बताया कि उसकी बुआ को लंबे समय से ससुराल के लोग प्रताड़ित करते थे। बुआ की बेटी ने कई बार फोन कर ससुरालियों द्वारा मारे पीटे जाने के संबंध में सूचना दी थी। आरोपितों ने साजिश के तहत बुआ की हत्या कर खुदकुशी का रूप दे दिया हैं।

वहीं महिला की बेटी ने पुलिस को बताया कि वह बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है, उसके पिता थाईलैंड में रहते हैं और घर की एक महिला से उनके अवैध संबंध हैं। इस कारण परिवार में लगातार विवाद रहता था। उसने बताया कि पिता और अन्य परिजन प्रापर्टी के लिए उसकी मां को प्रताड़ित करते थे।