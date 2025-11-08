देवरिया में दर्दनाक हादसा: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में युवक की मौत, दो की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। रुद्रपुर-मदनपुर मार्ग पर दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में भाई की शादी का कार्ड बांटने जा रहे मऊ जिले के युवक की मृत्यु हो गई। हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर लाया गया, जहां चिकित्सक ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के रुद्रपुर-मदनपुर मार्ग पर दीनापार गांव के समीप शनिवार की सुबह बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दौरान एक बाइक अमिला बाजार थाना घोसी जनपद मऊ के रहने वाले 30 वर्षीय रवि गुप्ता पुत्र रामप्रीत के अपने छोटे भाई की शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे। वे बाइक से रुद्रपुर की तरफ आ रहे थे।

इसी दौरान बिहार के अमवांघाट विजयी पुर के रहने वाले विजेंद्र चौहान की बाइक से भिड़ंत हो गई। हादसे में रवि गुप्ता की मृत्यु हो गई, वहीं अमिला बाजार के प्रेम सिंह पुत्र रामदुलारे सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।