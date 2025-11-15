गोरखपुर में पर्यावरण संरक्षण के अभियान को विचारों का खाद-पानी दे गईं डॉ.सुनीता नरायण, बोलीं- हर छोटे‑छोटे कदम से होते हैं बड़े बदलाव

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर एनवायरन्मेंटल एक्शन ग्रुप के स्वर्ण जयंती समारोह के पहले दिन शनिवार को मुख्य अतिथि के रूप में सेंटर फार साइंस एंड एनवायरन्मेंट की महानिदेशक पर्यावरणविद् पद्मश्री डा. सुनीता नरायण ने शिरकत की। समूह की पांच दशकों की पर्यावरणीय उपलब्धियों को सराहते हुए उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हर छोटे‑छोटे कदम से ही बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। गोरखपुर की इस हरियाली को आगे बढ़ाते रहना हम सभी की जिम्मेदारी है।

मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान डाॅ. सुनीता नरायण ने कहा कि दिल्ली की तुलना में गोरखपुर बहुत साफ-सुथरा है। इसे हमें ऐसे ही बनाए रखना होगा। इसके लिए उन्होंने कचरा निस्तारण की व्यवस्था प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित करने पर जोर दिया। बताया कि एक अध्ययन के मुताबिक गोरखपुर के लोग 60 प्रतिशत गीला कचरा पैदा करते हैं। ऐसे में शुरू से ही इसका उचित प्रबंधन किया जाए, तो कूडा निस्तारण चुनौती नहीं बनेगा। घरों में ही गीला और सूखा कचरा अलग किया जाए। गीले कचरे का उपयोग बायो सीएनजी या खाद निर्माण में हो।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियां तो बनी हुई हैं, लेकिन जरूरत शहरों के स्तर पर इसके उचित क्रियान्वयन की है। उन्होंने गोरखपुर की वायु गुणवत्ता की तारीफ करते हुए सचेत किया कि हमारी हवा दिल्ली जैसी स्थिति में न पहुंचे, इसके लिए हमें अभी से सतर्क होते हुए प्रयास करने होंगे। डा.सुनीता नरायन गोरखपुर एनवायरन्मेंटल एक्शन ग्रुप के पर्यावरण संरक्षण अभियान को विचारों का खाद-पानी दे गईं।

समारोह में अंतरराष्ट्रीय धान शोध संस्थान फिलिपींस के भूतपूर्व विज्ञानी पद्मश्री डा.रामचेत चौधरी, कृषि व खाद्य नीति विशेषज्ञ देवेन्द्र शर्मा, संस्थापक सदस्य-बीज बचाओ आन्दोलन बीजू नेगी, सिस्टम थिंकिंग विशेषज्ञ सैम जोसेफ, अयोध्या के पानी संस्थान के संस्थापक भारत भूषण भी शामिल होने गोरखपुर आए हैं। इससे पहले समारोह का उद्घाटन गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, महापौर डा मंगलेश कुमार ने दीप जलाकर किया। अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष पर्यावारणविद डा. शिराज वजीह ने किया। समारोह के अंतिम दिन रविवार को जल पुरुष के रूप में विख्यात राजेंद्र सिंह का संबोधन होगा। इसके अलावा कई अन्य अतिथि समारोह को खास बनाएंगे।