    गोरखपुर जिला अस्पताल में बन जाएगा BRD का पर्चा, रोगियों को बड़ी राहत

    By Gajadhar Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:07 PM (IST)

    गोरखपुर जिला अस्पताल में अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज का पर्चा भी बनेगा, जिससे मरीजों को सुविधा होगी। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओआरएस पोर्टल से जुड़ गए हैं, जिससे रेफरल प्रक्रिया आसान हो गई है। जिला अस्पताल में रेफर किए गए मरीजों का पर्चा तुरंत बन जाता है। अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भी ओआरएस से जोड़ने की तैयारी है।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अब जिला अस्पताल से रेफर होने वाले रोगियों को बीआरडी मेडिकल कालेज में पर्चा बनवाने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जिला अस्पताल प्रशासन रोगियों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। आनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम (ओआरएस) पोर्टल से अब बीआरडी के लिए रेफर किए गए रोगियों का पर्चा जिला अस्पताल में ही बन जाएगा। इससे रोगियों के समय की बचत होगी, उन्हें पर्चा बनवाने के लिए लंबी कतार में खड़े होने की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। इस पोर्टल से बीआरडी को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    यह व्यवस्था शुरू करने की प्रकिया चल रही है। केवल पर्चा शुल्क एक रुपये जमा करने में तकनीकी दिक्कत आ रही है, इसके लिए आईटी विभाग की मदद ली जा रही है। प्रबंधन के अनुसार शीघ्र ही यह व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। इसके शुरू हो जाने से जिला अस्पताल के चिकित्सक जब किसी रोगी को बीआरडी रेफर करेंगे, तो पर्चा उसी समय तैयार कर उन्हें दे दिया जाएगा।

    रोगी को बीआरडी पहुंचने पर किसी तरह की औपचारिकता पूरी नहीं करनी होगी। वे सीधे संबंधित विभाग में जाकर डाक्टर को दिखा सकेंगे। अब तक रोगियों को रेफर होने के बाद बीआरडी जाकर नया पर्चा बनवाना पड़ता था। पंजीकरण काउंटर पर लंबी लाइन लगने के कारण कई बार रोगियों का पर्चा उसी दिन नहीं बन पाता था। इससे वे दूसरे दिन डाक्टर काे दिखा पाते थे।

    ऑनलाइन बने पर्चों को मिलेगी प्राथमिकता
    गोरखपुर जिला अस्पताल में सीएमओ डा. राजेश झा के साथ अस्पताल के चिकित्साधिकारियों की गुरुवार को बैठक हुई। निर्णय लिया गया कि आनलाइन बने पर्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएमओ ने कहा कि ओआरएस पोर्टल से कोई भी व्यक्ति जिला अस्पताल में दिखाने के लिए एक रुपये का आनलाइन भुगतान कर मोबाइल से पर्चा बना सकता है।

    इस पर्चे के प्रिंट के साथ वह अस्पताल में बिना लाइन लगाए सीधे ओपीडी में जाकर डाक्टर को दिखा सकता है। शहर के सभी 23 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों से संदर्भित रोगियों को वहीं से ओआरएस पोर्टल से पर्चे बना कर दिये जा रहे हैं। बैठक में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डा. संजय कुमार, चिकित्सा अधीक्षक डा. बीके सुमन उपस्थित थे।


    शहर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ओआरएस पोर्टल से जोड़ दिया गया है। वहां से जो रोगी जिला अस्पताल के लिए रेफर किए जा रहे हैं, उनका जिला अस्पताल का पर्चा वहीं बना दिया जाता है। अब जिला अस्पताल से बीआरडी मेडिकल कालेज का पर्चा बनाने की पहल शुरू की गई है। शीघ्र ही बीआरडी को ओआरएस पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा।

    -डा. राजेश झा, सीएमओ