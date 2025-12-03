आर्थिक तंगी व मिल रही धमकी से परेशान युवक ने की थी खुदकुशी, सुसाइड नोट पुलिस के लिए बना हथियार

संवाद सूत्र, जंगल कौड़िया। ठीकेदारी में आर्थिक नुकसान, उधार लिए रुपये को न लौटा पाना और लगातार मिल रही धमकी से तंग आकर युवक ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली थी। जांच में पुलिस को मिले सुसाइड नोट में धमकी देने वाले तीन युवकों का नाम सामने आने पर चिलुआताल पुलिस ने केस दर्ज किया था। जिसमें मंगलवार को सिक्टौर निवासी चंदन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं फरार चल रहे दो आरोपितों की तलाश में संभावित स्थलों पर दबिश दी जा रही है।

बिशुनपुर टोला मारवाड़ी कोठी निवासी 30 वर्षीय आलोक कुमार ने रविवार शाम ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली थी। घटना के बाद पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें तीन लोगों चंदन सिंह, शिवकांत चौधरी और ऋषभ सिंह को खुदकुशी करने के लिए जिम्मेदार बताया गया था।