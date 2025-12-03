Language
    आर्थिक तंगी व मिल रही धमकी से परेशान युवक ने की थी खुदकुशी, सुसाइड नोट पुलिस के लिए बना हथियार

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:23 AM (IST)

    जंगल कौड़िया में आर्थिक तंगी और धमकी से परेशान होकर एक युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में तीन युवकों का नाम सामने आया ...और पढ़ें

    सुसाइड नोट के आधार पर चिलुआताल पुलिस ने दर्ज किया था केस, एक गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जंगल कौड़िया। ठीकेदारी में आर्थिक नुकसान, उधार लिए रुपये को न लौटा पाना और लगातार मिल रही धमकी से तंग आकर युवक ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली थी।

    जांच में पुलिस को मिले सुसाइड नोट में धमकी देने वाले तीन युवकों का नाम सामने आने पर चिलुआताल पुलिस ने केस दर्ज किया था। जिसमें मंगलवार को सिक्टौर निवासी चंदन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं फरार चल रहे दो आरोपितों की तलाश में संभावित स्थलों पर दबिश दी जा रही है।

    बिशुनपुर टोला मारवाड़ी कोठी निवासी 30 वर्षीय आलोक कुमार ने रविवार शाम ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली थी। घटना के बाद पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें तीन लोगों चंदन सिंह, शिवकांत चौधरी और ऋषभ सिंह को खुदकुशी करने के लिए जिम्मेदार बताया गया था।

    इसी आधार पर स्वजन ने थाने में तहरीर दी। जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपितों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। थाना प्रभारी सूरज कुमार सिंह ने बताया कि एक आरोपित चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। शिवकांत चौधरी और ऋषभ सिंह की तलाश चल रही है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद खुदकुशी के कारण स्पष्ट होंगे।