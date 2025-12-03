Dog Show in Gorakhpur: शेरवानी में सिजू, जैनी जैकेट में छाए, पार्टी में दोनों ने जलवे दिखाए
गोरखपुर में आयोजित एक डॉग शो में सिजू शेरवानी पहने और जैनी जैकेट पहने हुए आकर्षण का केंद्र रहे। इन दोनों कुत्तों ने अपनी शानदार उपस्थिति से कार्यक्रम ...और पढ़ें
जितेन्द्र पाण्डेय, गोरखपुर। शेरवानी पहनकर चलते सिजू, जैकेट में इठलाता जानी। गोरखपुर की शादी–पार्टियों में अब लोगों की नजरें इंसानों पर नहीं, सजे-धजे पालतू कुत्तों पर टिक रही हैं। मालिक अपने कपड़ों से पहले कुत्तों का ‘ड्रेस लुक’ तय कर रहे। किसे लहंगा पहनाना है, किसे हुडी, और किस मौके पर कौन-सा पार्टी वियर मैच करेगा। शौक इतना बढ़ गया है कि बाजारों में 1200 तरह के डॉगी आउटफिट उतर आए हैं और दर्जनों पालक बुकिंग करा चुके हैं।
धर्मपुर की सविता के रिश्तेदार की शादी में शेरवानी पहने सिटजू प्रजाति का कुत्ता ‘सिजू’ लोगों की चर्चा का केंद्र था। गर्मियों में टी-शर्ट, सर्दियों में हुडी पहनकर निकलने वाला सिजू मौसम के हिसाब से कपड़े पहनता है। सविता बताती हैं कि वह जहां जाती, सिजू को साथ में रखती हैं। कुछ दिन पहले उन्हें रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होना था। उन्होंने खुद के लिए कपड़ा खरीदा ही सिजू के लिए भी शेरवानी खरीदी। सुबह टहलने के लिए उन्होंने अपने कुत्ते के लिए हुडी और टीशर्ट भी लिया है।
बेतियाहाता की रहने वाली यशश्री पवार के पास कैन कोर्सो प्रजाति का कुत्ता जैनी है। यशश्री ने भी पिछले दिनों एक पार्टी में जाने से पहले जानी के लिए जैकेट खरीदा। पाम पैराडाइज के रहने वाले डा. उत्कर्ष श्रीवास्तव के पास फ्रेंच बुलडाग प्रजाति का राकी है। उसके पहनने के लिए उन्होंने तरह-तरह के कपड़े तो सोने के लिए गद्दा खरीद रखा है।
300 से 5000 तक की रेंज में 1200 डिजाइन
गोल्डेन पेट शॉप के मालिक मनीष शाह बताते हैं कि दिल्ली और कानपुर से लहंगा-चुनरी, शेरवानी, फ्रॉक, हुडी, जैकेट-टाई, जूते, चश्मे, टोपी सहित 1200 तरह के कपड़े आते हैं। सिट्जू और गोल्डन रिट्रीवर पालकों की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। गर्मी में या तो लोग बर्थ-डे वियर खरीदते है या कुत्ते गंदे न हो इसके लिए हल्के कपड़े की मांग करते है।
कई पालक ऐसे भी है जो किसी समारोह में जाने से पहले पार्लर में आते है और अपने कुत्तों को सजवाकर, कपड़े पहनवाते है और फिर जाते है। मनीष बताते है कि पशु पालकों की बढ़ती मांग से शहर में दर्जनों पेट शाप चल रहे है।
जन्मदिन में केक और बीयर का भी चलन
कुत्तों के जन्मदिन भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। मनीष बताते हैं कि केक दुकान पर उपलब्ध है, जबकि डॉग बीयर बाहर से मंगानी पड़ती है। शहर के एक पुलिस अधिकारी ने अपने पालतू के जन्मदिन के लिए कानपुर से बीयर की खास बुकिंग कराई थी। गोरखपुर में अब डॉग फैशन सिर्फ शौक नहीं, एक ट्रेंड बन चुका है—जहां कुत्ते कार्यक्रम में नहीं जाते, बल्कि स्टाइल के साथ एंट्री करते हैं।
