शादी में भिड़े दो गुट, मची अफरा-तफरी, मारपीट-फायरिंग में बाराती को गोली लगी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शादी समारोह में पहुंचे युवकों के दो गुट में सोमवार की रात मारपीट हो गई। मामला बढ़ने पर एक गुट ने फायरिंग कर दी जिसमें एक गोली बारात आए सिंघड़िया निवासी विक्की शर्मा (पुत्र अरविंद शर्मा) के कमर में जा लगी, जबकि उसका विवाद से कोई लेना-देना नहीं था। हादसे के बाद बारात में भगदड़ मच गई। घायल का एम्स में उपचार चल रहा है। पुलिस ने घटना में शािल दो आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पिस्टल बरामद कर ली है। घटना में शामिल अन्य आरोपितों की तलाश में छापेमारी चल रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कूड़ाघाट,यादव टोला में रहने वाले मक्कू यादव उर्फ अमन और राज यादव सोमवार की रात सिंघड़िया स्थित मैरिज हाल में लड़की पक्ष की ओर से शादी में आए थे। बारात सिंघड़िया से आई थी, जिसमें लड़के पक्ष से संदीप चौहान व अंकित पांडेय पहुंचे थे। रात करीब 12:30 बजे दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई, जो देखते-देखते मारपीट में बदल गई।

इसी दौरान मक्कू उर्फ अमन ने पिस्टल निकाली और फायर कर दिया। गोली पास में खड़े विक्की शर्मा को कमर के नीचे जा लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के वक्त आठ युवक मौजूद थे, जो चार बाइक से आए थे। पुलिस का कहना है कि कूड़ाघाट और सिंघड़िया पक्ष के बीच वर्चस्व को लेकर पुराना तनाव है, जिसकाे लेकर शादी समारोह में विवाद हो गया।