Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंस्टाग्राम पर दोस्ती करना पड़ा भारी, AI से आपत्तिजनक फोटो बना 2.80 लाख ठगे

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:43 AM (IST)

    गोरखपुर में एक महिला को इंस्टाग्राम पर दोस्ती करना भारी पड़ा। साइबर अपराधियों ने एआई का इस्तेमाल कर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें बनाईं और उसे ब्लैकमेल करके ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंस्टाग्राम से दोस्ती, वाट्सएप चैट करके निजी जानकारी लेकर एआइ के जरिए महिला की आपत्तिजनक तस्वीर तैयार कर साइबर अपराधियों ने 2.80 लाख रुपये ले लिए।परेशान होकर महिला ने पति को जानकारी दी तो उन्होंने इंटरनेट मीडिया अकाउंट बंद करने के साथ ही मामले की जानकारी अधिकारियों को दी। एडीजी जोन के निर्देश पर साइबर अपराधियों पर ब्लैकमेल कर रुपये वसूलने व बदनाम करने का मुकदमा दर्ज कर गोरखनाथ थाना पुलिस छानबीन कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखनाथ थाना क्षेत्र में किराए पर रहकर मजदूरी करने वाले युवक की पत्नी का इंस्टाग्राम अकाउंट पर है जिस पर दो माह पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट आया जिसे उसने स्वीकार कर लिया।उस व्यक्ति ने खुद को खुद को इंग्लैंड निवासी अमनप्रीत बताते हुए वाट्सएप पर बातचीत शुरू कर दी।

    कुछ दिनों की बातचीत में उसने महिला से नजदीकी बढ़ाई और फिर भारत आने की बात कही। तीन दिन बाद उसने बताया कि मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं, मदद की जरूरत है।इसके बाद महिला को एक अन्य वाट्सएप नंबर से कॉल आया।

    कॉलर ने खुद को एयरपोर्ट अथारिटी का अधिकारी बताया और कहा कि अमनप्रीत के पास डालर है, जिन्हें बदलवाने के लिए तुरंत 17,100 रुपये जमा करने होंगे। रुपये न देने पर अमनप्रीत के साथ महिला को भी गिरफ्तार कर जेल भेजने की धमकी देने लगा। डरी महिला ने तुरंत रुपये भेजा।इसे बाद ठगों की मांग बढ़ती गई।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर दोहरे हत्याकांड में पुलिस की नजर अब ‘करीबी’ पर, मिली संदिग्ध गतिविधि

    मना करने पर ठगो ने एआइ के जरिए महिला की आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर उसे भेज दी। कहा अगर रुपये नहीं दिए तो तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर देंगे। डरी-सहमी पीड़िता ने अलग-अलग नंबरों पर कुल लगभग 2.80 लाख रुपये भेज दिए। ठगी यहीं नहीं रुकी। बाद में एक अन्य अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसमें महिला और उसके पति को गाली देते हुए रुपये देने का दबाव बनाया गया।

    घबराकर दंपती ने अपने इंटरनेट मीडिया पर अपने सभी अकाउंट के साथ ही फोन नंबर बंद कर दिए। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि साइबर सेल की मदद से छानबीन चल रही है।