बिहार से गोरखपुर पहुंची युवती ने की आत्महत्या की कोशिश, पुलिस ने समझाकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिहार के बक्सर जिले की एक 23 वर्षीय युवती गोरखपुर आकर राप्ती नदी में छलांग लगाने के लिए पहुंच गई। उसने नदी के अंदर जाकर गर्दन तक पानी में खड़ी हो गई। राहगीरों ने जब पानी में उसकी झलक देखी, तो शोर मचाने लगे।

किसी ने आवाज लगाई, किसी ने हाथ हिलाया, लेकिन युवती लगातार पानी में खड़ी रही।करीब आधे घंटे तक ये नज़ारा चलता रहा। लोग उसे बाहर आने के लिए पुकारते रहे।जानकारी होने पर पहुंची राजघाट पुलिस ने उसे समझाकर बाहर निकाला।शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे पिता के साथ युवती को पुलिस ने घर भेजा।

घटना गुरुवार शाम की है।नदी से युवती के बाहर निकलने पर राजघाट थाने की महिला पुलिसकर्मी युवती को अपने साथ ले आयी। पूछताछ में उसने बताया कि वह बिहार के बक्सर जिले में रहने वाले एक फार्मासिस्ट की बेटी है और हाल ही में उसने बीकाम की पढ़ाई पूरी की है।