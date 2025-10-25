Language
    बिहार से गोरखपुर पहुंची युवती ने की आत्महत्या की कोशिश, पुलिस ने समझाकर बचाई जान

    By SATISH KUMAR PANDEYEdited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 12:39 PM (IST)

    बिहार के बक्सर जिले से एक 23 वर्षीय युवती गोरखपुर आकर राप्ती नदी में आत्महत्या करने की कोशिश की। राहगीरों ने उसे पानी में देखा और पुलिस को सूचित किया। राजघाट पुलिस ने युवती को समझाकर बाहर निकाला। पूछताछ में पता चला कि वह पारिवारिक विवाद के कारण घर से भाग आई थी। पुलिस ने युवती को उसके पिता के साथ घर भेज दिया और उसने दोबारा ऐसा कदम न उठाने का वादा किया।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर बिहार के बक्सर जिले की एक 23 वर्षीय युवती गोरखपुर आकर राप्ती नदी में छलांग लगाने के लिए पहुंच गई। उसने नदी के अंदर जाकर गर्दन तक पानी में खड़ी हो गई। राहगीरों ने जब पानी में उसकी झलक देखी, तो शोर मचाने लगे।

    किसी ने आवाज लगाई, किसी ने हाथ हिलाया, लेकिन युवती लगातार पानी में खड़ी रही।करीब आधे घंटे तक ये नज़ारा चलता रहा। लोग उसे बाहर आने के लिए पुकारते रहे।जानकारी होने पर पहुंची राजघाट पुलिस ने उसे समझाकर बाहर निकाला।शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे पिता के साथ युवती को पुलिस ने घर भेजा।

    घटना गुरुवार शाम की है।नदी से युवती के बाहर निकलने पर राजघाट थाने की महिला पुलिसकर्मी युवती को अपने साथ ले आयी। पूछताछ में उसने बताया कि वह बिहार के बक्सर जिले में रहने वाले एक फार्मासिस्ट की बेटी है और हाल ही में उसने बीकाम की पढ़ाई पूरी की है।

    किसी बात को लेकर घरवालों से नाराज़ होकर वह बक्सर से छपरा गई, और वहां से ट्रेन पकड़कर गोरखपुर पहुंच गई।गोरखपुर आने के बाद एक घंटे तक इधर-उधर घूमती रही जब कुछ नहीं सूझा तो जान देने के लिए राहगीरों से राप्ती नदी का रास्ता पूछा और सीधा राजघाट पहुंच गई।चप्पल व बैग किनारे रखने के बाद नदी में उतर गई।

    स्थानीय लोगों ने जब उसे पानी में देखा तो समझ गए कि मामला आत्महत्या की कोशिश का है। राजघाट थाना प्रभारी सदानंद सिन्हा ने बताया कि महिला पुलिसकर्मियों ने युवती की काउंसलिंग की।

    युवती मानसिक रूप से तनाव में थी। परिवार से किसी निजी विवाद को लेकर नाराज होकर वह घर से निकली थी। शुक्रवार सुबह पिता अपने साथ घर ले गए। समझाने-बुझाने के बाद युवती ने कहा कि अब वह दोबारा ऐसा कदम नहीं उठाएगी।