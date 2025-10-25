गोरखपुर में बड़ा हादसा: गोर्रा नदी में यात्रियों से भरी नाव डूबी, एक युवक लापता

संवाद सूत्र, झंगहा (गोरखपुर)। गोर्रा नदी में शनिवार की सुबह करही घाट पर यात्रियों से भरी नाव डूब गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।नाव में कुल आठ लोग सवार थे जिसमें सात तैरकर बाहर निकल गए लेकिन झंगहा क्षेत्र के जोगिया गांव निवासी 17 वर्षीय कृष कुमार चतुर्वेदी नदी में बह गया।स्थानीय गोताखोरों की टीम उसकी तलाश में जुटी है।

हादसा सुबह करीब 11 बजे करही घाट पर उस समय हुआ जब नाव नदी पार कर यात्रियों को राजधानी गांव की ओर ले जा रही थी। नाव में सवार बसुही गांव निवासी लक्ष्मण, राजधानी गांव के विजय मद्धेशिया समेत सात लोग तैरकर बाहर निकल गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह हादसा नाविक की लापरवाही से हुआ। दूसरे छोर पर पहुंचने के बाद यात्री अभी उतरने जा रहे थे तभी नाविक ने इंजन स्टार्ट कर दिया और नाव आगे बढ़ गई। नदी के बीच में बने ठोकर से टकराने पर नाव का एक हिस्सा टूट गया, जिससे पानी भरने लगा और नाव डूब गई।

बसुही गांव के विशाल ने बहादुरी दिखाते हुए कई लोगों को डूबने से बचाया।लेकिनकृष बह गया। हादसे के बाद नाविक फरार हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि जिस जगह हादसा हुआ वहां पहले पीपा पुल बना हुआ था, लेकिन नदी में पानी बढ़ने के कारण उसे हटाया गया था। इसके बाद घाट पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जा रहा था।