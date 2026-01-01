Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सुधीर हत्याकांड : नेपाल सीमा पर मिली फरार आरोपित की आखिरी लोकेशन, मोबाइल किया बंद, बॉर्डर एरिया पर पुलिस ने डाला डेरा

    By Jitendra Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:33 PM (IST)

    सुधीर हत्याकांड का एक आरोपित विनय कुमार अब भी फरार है। जांच में उसकी आखिरी लोकेशन नेपाल सीमा के पास मिली है, जहां पुलिस टीमें डेरा डाले हुए हैं ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सुधीर हत्याकांड का एक आरोपित विनय कुमार अभी फरार चल रहा है। पुलिस की जांच में उसका अंतिम लोकेशन नेपाल सीमा पर मिली है। पीछा करते हुए पुलिस की टीमे सीमावर्ती क्षेत्र में डेरा डाले है। हालांकि दो दिन से आरोपित ने मोबाइल फोन बंद कर दिया है। इधर, घर पर मौजूद उसके स्वजन से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं गांव में तैनात पुलिस और पीएएससी को हटा दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    26 दिसंबर को पिपराइच में स्थित कोआपरेटिव इंटर कालेज के खेल मैदान में कक्षा 11वीं के छात्र सुधीर उर्फ भोला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दयानंद उर्फ छोटू, ऋतिक रोशन उर्फ रोशन, उदय उर्फ किशन कुमार, दीपक और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

    गांव में पुलिसकर्मियों के साथ पीएएससी लगा दी गई थी। आरोपितों से पूछताछ के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए, जिनके आधार पर अन्य आरोपितो की भूमिका भी स्पष्ट हुई। साथ ही यह भी पता चला कि आरोपितों को असलहा उपलब्ध कराने वाला हिस्ट्रीशीटर पवन राजभर है।

    इसके बाद पुलिस ने आरोपित हिस्ट्रीशीटर को भी तलाश करते हुए गिरफ्तार किया और पूछताद के बाद जेल भेजा। इस मामले में पुलिस अब तक छह आरोपितों को जेल भेज चुकी है। एक आरोपित विनय कुमार फरार चल रहा है। थाना प्रभारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि फरार आरोपित की तलाश चल रही है। जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।