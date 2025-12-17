देशभक्ति की कदमताल के बीच 343 रिक्रूट बने सरहद के सिपाही, SSB के 28वें बैच का भव्य दीक्षांत परेड

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फर्टिलाइजर स्थित सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के परेड मैदान में मंगलवार सुबह देशभक्ति, अनुशासन और कदमताल की लय के साथ 28वें बैच कांस्टेबल (जीडी) का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ।समारोह में 343 रिक्रूट ने राष्ट्र सेवा का संकल्प लेते हुए सशस्त्र सीमा बल में कदम रखा।

मुख्य अतिथि आइजी प्रचालन एम.आर. नायक (मुख्यालय, एसएसबी, नई दिल्ली) ने परेड का निरीक्षण किया।उन्होंने कहा सशस्त्र सीमा बल नेपाल व भूटान सीमा पर तैनात एक महत्वपूर्ण बल है, जिसकी भूमिका केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा, आपसी सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करना भी बल की जिम्मेदारी है।उन्होंने नवआरक्षियों से कहा प्रशिक्षण के दौरान अर्जित अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा व कौशल को जनहित और सीमा सुरक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से समर्पित करें।आज पासआउट हो रहे जवानों से अपेक्षा है कि वे हर परिस्थिति में संवेदनशीलता, संयम और साहस के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।