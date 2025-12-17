देशभक्ति की कदमताल के बीच 343 रिक्रूट बने सरहद के सिपाही, SSB के 28वें बैच का भव्य दीक्षांत परेड
गोरखपुर के फर्टिलाइजर स्थित एसएसबी के परेड मैदान में 28वें बैच कांस्टेबल (जीडी) का दीक्षांत परेड समारोह हुआ। 343 रिक्रूट ने राष्ट्र सेवा का संकल्प लिय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फर्टिलाइजर स्थित सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के परेड मैदान में मंगलवार सुबह देशभक्ति, अनुशासन और कदमताल की लय के साथ 28वें बैच कांस्टेबल (जीडी) का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ।समारोह में 343 रिक्रूट ने राष्ट्र सेवा का संकल्प लेते हुए सशस्त्र सीमा बल में कदम रखा।
मुख्य अतिथि आइजी प्रचालन एम.आर. नायक (मुख्यालय, एसएसबी, नई दिल्ली) ने परेड का निरीक्षण किया।उन्होंने कहा सशस्त्र सीमा बल नेपाल व भूटान सीमा पर तैनात एक महत्वपूर्ण बल है, जिसकी भूमिका केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है।
सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा, आपसी सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करना भी बल की जिम्मेदारी है।उन्होंने नवआरक्षियों से कहा प्रशिक्षण के दौरान अर्जित अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा व कौशल को जनहित और सीमा सुरक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से समर्पित करें।आज पासआउट हो रहे जवानों से अपेक्षा है कि वे हर परिस्थिति में संवेदनशीलता, संयम और साहस के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
एसएसबी में पासिंग आउट परेड।
समारोह के दौरान नवप्रशिक्षित जवानों ने विभिन्न डेमो प्रस्तुत किए जिसमें हथियार संचालन, सीमा प्रबंधन, कानून एवं व्यवस्था, मानवाधिकार, कंप्यूटर व संचार, प्राथमिक चिकित्सा, खेल-कूद और योगाभ्यास का गहन प्रशिक्षण दिया गया। विशेष आउटडोर एक्सरसाइज के माध्यम से उन्हें सीमा क्षेत्रों की वास्तविक चुनौतियों, मौसम, भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश से परिचित कराया गया।
यह भी पढ़ें- टेलीग्राम पर युवती से हुई थी साइबर ठगी, पुलिस ने लौटाए 2.36 लाख रुपये
समारोह में महापौर डा. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव, डीआइजी रेंज डा. एस. चन्नप्पा, ब्रिगेडियर परिमल भारती, डा. डी.के. मिश्रा, उप महानिरीक्षक संयुक्त चिकित्सालय मुन्ना सिंह उपस्थित रहे।
एसएसबी के परेड ग्राउंड में मुख्य अतिथि को पासिंग आउट परेड सलामी देते रिक्रूट। पंकज श्रीवास्तव।
अनीश को मिला उत्कृष्ट प्रशिक्षु का खिताब:
समापन अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया गया।अनीश कुमार प्रजापति को ओवरआल उत्कृष्ट प्रशिक्षु का खिताब मिला। बेस्ट फिजिकल फिटनेस आर्यन परमार, बेस्ट फायरर अभय देवेन्द्र विरधी, बेस्ट स्पोर्ट्स प्रदीप कुमार, बेस्ट आउटडोर गौरव कुमार, बेस्ट इनडोर रवीन्द्र नागप्पा हरिजन, बेस्ट ड्रिल व टर्नआउट विपुल कुमार तथा बेस्ट प्रशिक्षक का सम्मान मुख्य आरक्षी श्याम कुमार पौडेल को प्रदान किया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।