Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Energy Conservation: सौर ऊर्जा से जगमगा रहे पूर्वोत्तर रेलवे के 166 स्टेशन, अब दफ्तरों पर लगेंगे सोलर पैनल

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:52 AM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे के 166 स्टेशन सौर ऊर्जा से जगमगा रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण के लिए रेलवे स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। अब रेलवे अपने दफ्तरों पर भी स ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के 166 स्टेशन सौर ऊर्जा (सोलर एनर्जी) से जगमगा रहे हैं। मुख्यालय गोरखपुर समेत लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर मंडल में कुल 505 स्टेशन हैं। आने वाले दिनों में सभी स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे प्रशासन ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। साथ ही अब रेलवे कालोनियों की खाली भूमि, दफ्तरों और विभागों में भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे। रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर क्षेत्र स्थित रेलवे कालोनियों, विभागों और कार्यालयों के खाली स्थलों पर 568 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए 16 स्थल चिह्नित कर ली गई है। 04 करोड़ 35 लाख का बजट मंजूर करने के साथ टेंडर की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है।

    गोरखपुर जंक्शन के अलावा रेलवे अस्पताल और यांत्रिक कारखाना आदि के भवनों पर पहले से ही सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। भवनों पर कुल 8,036 किलो वाट क्षमता (केडब्लूपी) के रूफ टाप सोलर पैनल लगाए गए हैं। जिससे वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में अक्टूबर तक 38.20 लाख यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ है। 1.41 करोड़ के रेल राजस्व की बचत हुई।

    यह भी पढ़ें- Indian Railway News: रात दस से 12 बजे तक की ट्रेनों के लिए सुबह नौ बजे तक होगा आवेदन, 22 से लागू हो जाएगा आवेदन देने समय

    वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के 72 स्टेशनों, सर्विस भवनों एवं समपारों पर कुल 1916 के.डब्ल्यू.पी., वाराणसी मंडल के 49 स्टेशनों, सर्विस भवनों एवं समपारों पर कुल 2576 के.डब्ल्यू.पी., इज्जतनगर मंडल के 45 स्टेशनों, सर्विस भवनों लखनऊ मंडल के 72 स्टेशनों, सर्विस भवनों एवं समपारों पर कुल 1916 केडब्लूपी., वाराणसी मंडल के 49 स्टेशनों, सर्विस भवनों एवं समपारों पर 2576 केडब्लूपी और इज्जतनगर मंडल के 45 स्टेशनों, सर्विस भवनों एवं समपारों पर 1705 केडब्लूपी तथा मुख्यालय गोरखपुर के सर्विस भवनों पर 1840 केडब्लूपी के रूफ टाप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।

    गोरखपुर में इन स्थलों पर लगाए जाएंगे सोलर पैनल
    जीएम आफिस, विजिलेंस आफिस, आइजी आफिस, पीसीईई आफिस, पीसीई आफिस, पीसीपीओ आफिस, पीसीएसटीई आफिस, डिप्टी सीईजीए आफिस, सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम, साउथ डिस्पेंसरी, बीएन आफिस, ट्रेनिंग स्कूल, महिला बैरक, टीसी मेस, नारायणी बैरक और न्यू बैरक।

    पूर्वोत्तर रेलवे में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों के सुनियोजित प्रयासों से अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं। इस रेलवे में ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। साथ ही ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग सुनिश्चित कर ऊर्जा खपत में बचत की जा रही है। रेलवे स्टेशन भवनों, कार्यालय भवनों की छतों, चिकित्सालय, प्रशिक्षण केंद्रों, कोचिंग कांप्लेक्स, कारखाना, अतिथि गृह, विश्रामगृह, प्रेक्षागृह एवं समपारों आदि पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। गोरखपुर में सोलर प्लांट लगाने के लिए और नए 16 स्थलों पर का भी चयन कर लिया गया है।


    -

    - पंकज कुमार सिंह, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी- पूर्वोत्तर रेलवे