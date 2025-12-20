Energy Conservation: सौर ऊर्जा से जगमगा रहे पूर्वोत्तर रेलवे के 166 स्टेशन, अब दफ्तरों पर लगेंगे सोलर पैनल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के 166 स्टेशन सौर ऊर्जा (सोलर एनर्जी) से जगमगा रहे हैं। मुख्यालय गोरखपुर समेत लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर मंडल में कुल 505 स्टेशन हैं। आने वाले दिनों में सभी स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

रेलवे प्रशासन ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। साथ ही अब रेलवे कालोनियों की खाली भूमि, दफ्तरों और विभागों में भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे। रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर क्षेत्र स्थित रेलवे कालोनियों, विभागों और कार्यालयों के खाली स्थलों पर 568 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए 16 स्थल चिह्नित कर ली गई है। 04 करोड़ 35 लाख का बजट मंजूर करने के साथ टेंडर की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है।

गोरखपुर जंक्शन के अलावा रेलवे अस्पताल और यांत्रिक कारखाना आदि के भवनों पर पहले से ही सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। भवनों पर कुल 8,036 किलो वाट क्षमता (केडब्लूपी) के रूफ टाप सोलर पैनल लगाए गए हैं। जिससे वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में अक्टूबर तक 38.20 लाख यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ है। 1.41 करोड़ के रेल राजस्व की बचत हुई।