गोरखपुर में SIR अभियान से राजस्व अदालतों में कामकाज ठप, नए साल में सुनवाई की उम्मीद

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के चलते जिले की ज्यादातर राजस्व अदालतों का कामकाज पिछले करीब दो महीनों से लगभग ठप पड़ा है। नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपजिलाधिकारी (एसडीएम), अपर जिलाधिकारी (एडीएम) से लेकर जिलाधिकारी (डीएम) तक सभी अधिकारी एसआइआर अभियान से जुड़े दायित्वों में व्यस्त हैं, जिसके कारण उनके न्यायालयों में नियमित सुनवाई नहीं हो पा रही। इस दौरान अधिकांश मामलों में केवल अगली तारीख ही दी जा रही। अब नए साल में ही इन अदालतों में सुनवाई हो सकेगी।

राजस्व मामलों की सुनवाई ठप रहने से वादकारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। रुस्तमपुर के अभय शाही का कहना है कि उन्होंने खोराबार में छोटा सा प्लाट खरीदा था। मकान बनवाना है। लेकिन, दाखिल-खारिज लंबित है। शाहपुर के माधव शुक्ला वरासत के लिए भटक रहे। माधव का कहना है कि तीन तारीख मिल चुकी है।

यह तो नजीर है। सैकड़ों की संख्या में लोग जमीन से जुड़े विवाद, कब्जा, नामांतरण, वरासत, पैमाइश, समेत अन्य राजस्व प्रकरणों में फैसले के नाम पर दो माह से सिर्फ तारीख पर तारीख पा रहे है। अदालतों में पहुंचने पर उन्हें यह जानकारी दी जा रही कि अधिकारी चुनावी कार्य में व्यस्त हैं और सुनवाई के लिए नई तिथि दी जाएगी। इससे लोगों को बार-बार तहसील और कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने पड़ रहे।