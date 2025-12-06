RPF Recruitment Scam: कई राज्यों में फैले फर्जी भर्ती गिरोह पर पुलिस की नजर, RPF भर्ती में दो युवतियां के पकड़े जाने के बाद तेज हुई जांच
गोरखपुर में आरपीएफ भर्ती में फर्जी दस्तावेजों के साथ दो युवतियों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह की आशंका जताई है और जांच शुरू कर दी ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आरपीएफ आरक्षी भर्ती में लगातार दूसरी बार फर्जी दस्तावेज़ों के साथ अभ्यर्थी के पकड़े जाने के बाद पुलिस इस फर्जीवाड़े में अंतराज्यीय गिरोह के शामिल होने का अंदेशा जता जांच कर रही है।लगातार दो दिन पकड़ी गई हरियाणा की युवतियाें लिखित परीक्षा में फेल हो गई थीं। इसके बाद पास होने का कूटरचित दस्तावेज लेकर रजही स्थित आरपीएफ के भर्ती केंद्र पर शारीरिक परीक्षा व दस्तावेजों का सत्यापन कराने पहुंची थीं।
आरपीएफ रिजर्व लाइन, रजही कैंप में गुरुवार को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान हरियाणा निवासी रितु के प्रमाणपत्र संदिग्ध लगे। जब भर्ती बोर्ड के आनलाइन पोर्टल पर जांच की गई, तो पता चला कि वह लिखित परीक्षा में फेल थी, मगर उसके पास ‘पास’ का फर्जी प्रमाणपत्र मौजूद था। पूछताछ में रितु ने शुरू में दावा किया कि उसने पैसे देकर दस्तावेज बनवाए हैं, लेकिन बाद में बयान बदलते हुए कहा कि यूट्यूब देखकर पासिंग लेटर तैयार कराया।
इससे पहले बुधवार को भी हरियाणा के करनाल जिले के पिता-पुत्री फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़े गए थे। लगातार दो दिनों में दो मामलों के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच को अंतरराज्यीय नेटवर्क की दिशा में मोड़ दिया है।पुलिस अब यह पता लगा रही हैं कि फर्जी दस्तावेज़ कहां से बनाए गए, किस डिजिटल स्रोत से डाउनलोड हुए, किसने एडिट किए और किस चैनल के माध्यम से दस्तावेज़ रजही कैंप तक पहुंचे।
पकड़ी गई युवतियों व उनके स्वजन के काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर),बैंक ट्रांजैक्शन,लोकेशन डेटा,वाट्सएप चैट का विश्लेषण किया जा रहा है।प्रारंभिक संकेत बताते हैं कि हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में दस्तावेज़ फर्जीवाड़ा कराने वाला संगठित गिरोह सक्रिय है। एजेंसियों को संदेह है कि यह नेटवर्क सिर्फ रेलवे भर्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य सरकारी नौकरियों में भी फर्जी दस्तावेज़ उपलब्ध कराने का काम करता रहा है।
आरपीएफ भर्ती में फर्जी दस्तावेज के साथ दो युवतियां पकड़ी गईं।एम्स थाने में दोनों के विरु़द्ध मुकदमा दर्ज है।इस प्रकरण की जांच बेहद गंभीरता से की जा रही है। फर्जी दस्तावेज़ तैयार कराने में शामिल हर व्यक्ति और नेटवर्क को चिह्नित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
- अभिनव त्यागी,एसपी सिटी
