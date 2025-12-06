RPF Recruitment Scam: कई राज्यों में फैले फर्जी भर्ती गिरोह पर पुलिस की नजर, RPF भर्ती में दो युवतियां के पकड़े जाने के बाद तेज हुई जांच

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आरपीएफ आरक्षी भर्ती में लगातार दूसरी बार फर्जी दस्तावेज़ों के साथ अभ्यर्थी के पकड़े जाने के बाद पुलिस इस फर्जीवाड़े में अंतराज्यीय गिरोह के शामिल होने का अंदेशा जता जांच कर रही है।लगातार दो दिन पकड़ी गई हरियाणा की युवतियाें लिखित परीक्षा में फेल हो गई थीं। इसके बाद पास होने का कूटरचित दस्तावेज लेकर रजही स्थित आरपीएफ के भर्ती केंद्र पर शारीरिक परीक्षा व दस्तावेजों का सत्यापन कराने पहुंची थीं।

आरपीएफ रिजर्व लाइन, रजही कैंप में गुरुवार को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान हरियाणा निवासी रितु के प्रमाणपत्र संदिग्ध लगे। जब भर्ती बोर्ड के आनलाइन पोर्टल पर जांच की गई, तो पता चला कि वह लिखित परीक्षा में फेल थी, मगर उसके पास ‘पास’ का फर्जी प्रमाणपत्र मौजूद था। पूछताछ में रितु ने शुरू में दावा किया कि उसने पैसे देकर दस्तावेज बनवाए हैं, लेकिन बाद में बयान बदलते हुए कहा कि यूट्यूब देखकर पासिंग लेटर तैयार कराया।