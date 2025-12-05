RPF भर्ती में पकड़ी गई अभ्यर्थी, दस्तावेज जांच में खुली पोल
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) भर्ती में एक महिला अभ्यर्थी जाली दस्तावेजों के साथ पकड़ी गई। दस्तावेज सत्यापन के दौरान धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। महिला ने भर्त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आरपीएफ रिज़र्व लाइन में हो रही रेलवे सुरक्षा बल भर्ती की फिजिकल टेस्ट (पीटी), शारीरिक मापन परीक्षा (पीएमटी) और दस्तावेज सत्यापन (डीवी) में गुरुवार को फर्जी दस्तावेजों के साथ एक और अभ्यर्थी पकड़ी गई। एम्स पुलिस ने आरपीएफ निरीक्षक की तहरीर पर केस दर्ज कर (हरियाणा) भिवानी की रहने वाली युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
आरपीएफ के निरीक्षक नानू राम जाट ने पुलिस को बताया कि गुरुवार को दस्तावेज सत्यापन के दौरान हरियाणा के भिवानी स्थित बहल, चहडकला की रहने वाली रितु (21) के प्रमाणपत्र संदिग्ध लगे। सत्यापन के लिए उसे अलग कर पूछताछ की गई। दबाव बढ़ने पर उसने खुद स्वीकार कर लिया कि उसके सभी दस्तावेज फर्जी हैं जिसे रुपये देकर बनवाए गए थे।
ऑनलाइन सत्यापन में भी प्रमाणपत्र गलत पाए गए, जिसके बाद आरपीएफ ने उसे गिरफ्तार कर एम्स पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने व आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि जालसाजी करने की आरोपित अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
बुधवार को भी पकड़े गए थे पिता-पुत्री
आरपीएफ भर्ती प्रक्रिया में जालसाजी कर सेंधमारी करने की कोशिश का यह दूसरा मामला है। इससे पहले बुधवार को करनाल (हरियाणा) के जयभगवान व उनकी बेटी प्रिया को भी फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया था। आरपीएफ जांच में उनके एडमिट कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और पहचान पत्र सभी फर्जी पाए गए थे। दोनों को भी एम्स पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
