RPF भर्ती में पकड़ी गई अभ्यर्थी, दस्तावेज जांच में खुली पोल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आरपीएफ रिज़र्व लाइन में हो रही रेलवे सुरक्षा बल भर्ती की फिजिकल टेस्ट (पीटी), शारीरिक मापन परीक्षा (पीएमटी) और दस्तावेज सत्यापन (डीवी) में गुरुवार को फर्जी दस्तावेजों के साथ एक और अभ्यर्थी पकड़ी गई। एम्स पुलिस ने आरपीएफ निरीक्षक की तहरीर पर केस दर्ज कर (हरियाणा) भिवानी की रहने वाली युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

आरपीएफ के निरीक्षक नानू राम जाट ने पुलिस को बताया कि गुरुवार को दस्तावेज सत्यापन के दौरान हरियाणा के भिवानी स्थित बहल, चहडकला की रहने वाली रितु (21) के प्रमाणपत्र संदिग्ध लगे। सत्यापन के लिए उसे अलग कर पूछताछ की गई। दबाव बढ़ने पर उसने खुद स्वीकार कर लिया कि उसके सभी दस्तावेज फर्जी हैं जिसे रुपये देकर बनवाए गए थे।