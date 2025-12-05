गोरखपुर चिड़ियाघर में गैंडे खा रहे तीन क्विंटल आहार, गंगा प्रसाद चबाता है छाल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चिड़ियाघर में रहने वाले वन्यजीवों का जीवन जितना रोचक है, उतना ही विशिष्ट भी। यहां हर प्रजाति का अपना अलग खान-पान और आदतें हैं। कोई दिन में सवा से डेढ़ क्विंटल तक आहार लेता है, तो कोई रातभर पेड़ की डालियों की छाल और पत्ते चबाता रहता है। हालांकि शेर, बाघ और तेंदुए जैसे मांसाहारी वन्यजीव अपने निर्धारित आहार पर ही रहते हैं, लेकिन शाकाहारी जीवों का भोजन चक्र काफी लंबा और विविधतापूर्ण है।



चिड़ियाघर में मौजूद दो गैंडे हर और गौरी को प्रतिदिन करीब तीन क्विंटल आहार दिया जाता हैं। उनका पूरा दिन विभाजित भोजन पर आधारित होता है। सुबह चोकर, दोपहर में गाजर, खीरा और अन्य हरी सब्जियां, जबकि शाम को भरपूर हरा चारा दिया जाता है। चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार, एक गैंडा अपने कुल वजन का लगभग पांच से छह प्रतिशत भोजन प्रतिदिन करता है।

आमतौर पर एक वयस्क गैंडे का वजन 30 से 40 क्विंटल के बीच होता है, ऐसे में उनका भोजन स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। इसी तरह चिड़ियाघर का आकर्षण ‘गंगाप्रसाद’ हाथी भी अपनी अलग दिनचर्या के लिए जाना जाता है। उसे दिन में 50 किलो आहार दिया जाता है, जिसमें गुड़, चोकर, हरी सब्जियां और फल शामिल होते हैं। लेकिन यह केवल उसका दिन का भोजन है। रात के समय हाथी के खाने की विशेष व्यवस्था की जाती है।