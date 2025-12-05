गोरखपुर कांशीराम आवास में वृद्ध महिला की मौत, बेटी ने आने से किया मना

जागरण संवाददाता, सहजनवां। कांशीराम आवास योजना के तहत बने आवास में गुरुवार की शाम संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत हो गई। पड़ोसियों महिला की बेटी के पास फोन कर घटना की जानकारी दी तो उसने आने से इंकार कर दिया। मौके पर पहुंची सजनवां पुलिस दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची तो मच्छरदानी के अंदर महिला का शव बिस्तर पर मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

महिला की पहचान हीरावती दुबे के रूप में हुई। वह घर पर अकेले रहती थी। तीन वर्ष पहले तत्कालीन एसडीएम सहजनवां ने उन्हें आवास आवंटित किया था। इसके बाद से वह गुमटी में सामान बेचकर जीविकोपार्जन कर रही थी। पड़ोसियों के अनुसार शाम को महिला के कमरे का दरवाजा खुला देख आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर न मिलने पर अंदर गए। वहां हीरावती बिस्तर पर मृत पड़ी थीं।

तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने महिला के बारे में जानकारी जुटायी। इसके बाद बेटी का मोबाइल नंबर लेकर फोन किया तो आने से मना कर दिया। अज्ञात के रुप में अंतिम संस्कार करने की बात कहते फोन काट दिया। इसके बाद से उसका मोबाइल फोन बंद हो गया।

थाना प्रभारी महेश चौबे ने बताया कि महिला की पहचान हो गई है। लेकिन, स्थायी पता स्पष्ट नहीं हो पाया। बेटी के आने से इनकार करने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौत कैसे हुई रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। आगे की जांच चल रही है।