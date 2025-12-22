गोरखपुर में रोबोटिक तकनीक से होगी नालों की सफाई, नगर निगम खरीदेगा दो करोड़ का रोबोट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के नालों और कलवर्ट की सफाई व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम बड़ा कदम उठाने जा रहा है। पारंपरिक सफाई व्यवस्था से हटकर अब नगर निगम रोबोटिक तकनीक को अपनाएगा। इसके तहत लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से एक विशेष नाला एवं कलवर्ट सफाई रोबोट खरीदे जाने की तैयारी है। इस पहल का उद्देश्य न केवल सफाई कार्य को तेज और बेहतर बनाना है, बल्कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, यह अत्याधुनिक रोबोट नालों और कलवर्ट में जमी सिल्ट, प्लास्टिक, कचरा और अन्य ठोस अवरोधों को कम समय में प्रभावी ढंग से हटाने में सक्षम होगा। अभी तक कलवर्ट की सफाई नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि संकरे और गहरे कलवर्ट के भीतर बहते पानी के बीच कर्मचारियों को उतरकर सफाई करनी पड़ती थी।

इससे दुर्घटना और जान का खतरा बना रहता था। रोबोट के उपयोग से यह जोखिम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। कलवर्ट की सफाई के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी पूरी तरह वैज्ञानिक होगी। रोबोट को कलवर्ट में उतारने से पहले उसमें आने वाले पानी के बहाव को कुछ समय के लिए रोका जाएगा।

इसके बाद विशेषज्ञ कर्मचारी रिमोट कंट्रोल की मदद से रोबोट को अंदर भेजकर सफाई कराएंगे। सफाई पूरी होने के बाद रोबोट को बाहर निकाल लिया जाएगा और पानी का बहाव दोबारा सुचारू कर दिया जाएगा। इससे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के गहन सफाई संभव हो सकेगी।

इसके अलावा नगर निगम के अधिकारी जल्द ही बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) का दौरा भी कर सकते हैं। मुंबई में पहले से ही उन्नत सफाई रोबोट और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। वहां के अनुभव और तकनीकी जानकारी के आधार पर गोरखपुर में रोबोट के स्थानीय उपयोग की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी।