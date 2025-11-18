रिटायर्ड दारोगा के बंद मकान में चोरी, लाखों का जेवर और नकदी लेकर चोर फरार

संवाद सूत्र, चरगांवा। महराजगंज से सेवानिवृत्त हुई दारोगा प्रभावती राय के बंद मकान में चोरी हो गई। ताला तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने लाखो के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। बेटी की तबियत खराब होने से वह एक महीने से गांव थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार की शाम जानकारी होने पर जब उनका बेटा गोलू राय मकान पर पहुंचा तो सामान बिखरा पड़ा था। सूचना पर शाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। प्रभावरती राय आजमगढ़ की रहने वाली है। पुलिस विभाग में रहते हुए उन्होंने शाहपुर के शिवपुर सहबाजगंज सेक्टर नंबर तीन में मकान बनवाकर परिवार के साथ रहती थी।