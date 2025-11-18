Language
    रिटायर्ड दारोगा के बंद मकान में चोरी, लाखों का जेवर और नकदी लेकर चोर फरार

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:40 AM (IST)

    महराजगंज से सेवानिवृत्त दारोगा प्रभावती राय के बंद घर में चोरी हो गई। चोरों ने ताला तोड़कर लाखों के जेवर और नकदी चुरा लिए। प्रभावती राय एक महीने से अपनी बीमार बेटी के साथ गांव में थीं। उनके बेटे गोलू राय ने घर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    शाहपुर थाना शिवपुर सहबाजगंज का मामला, पुलिस जांच में जुटी

    संवाद सूत्र, चरगांवा। महराजगंज से सेवानिवृत्त हुई दारोगा प्रभावती राय के बंद मकान में चोरी हो गई। ताला तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने लाखो के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। बेटी की तबियत खराब होने से वह एक महीने से गांव थी।

    सोमवार की शाम जानकारी होने पर जब उनका बेटा गोलू राय मकान पर पहुंचा तो सामान बिखरा पड़ा था। सूचना पर शाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। प्रभावरती राय आजमगढ़ की रहने वाली है। पुलिस विभाग में रहते हुए उन्होंने शाहपुर के शिवपुर सहबाजगंज सेक्टर नंबर तीन में मकान बनवाकर परिवार के साथ रहती थी।

    प्रभावती देवी का कहना है कि बेटी की तबियत खराब होने से एक महीने पहले मकान में ताला बंदकर परिवार के साथ वह आजमगढ़ चली गई। सोमवार को उन्हें पड़ोसी द्वारा मुख्य दरवाजा खुले होने की जानकारी दी गई।

    इसके बाद उनका बेटा गोलू मौके पर पहुंचा। गोलू ने पुलिस को तहरीर देकर चार लाख रुपये के जेवर और एक लाख रुपये नकद के चोरी होने की बात कही है। थाना प्रभारी नीरज राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सीसी कैमरे के फुटेज से चोरों की पहचान की जा रही है।

