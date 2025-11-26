गोरखपुर में लगेगी रिलायंस की कैंपा कोला फैक्ट्री, बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगा रोजगार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पेप्सी, कोका कोला के बाद अब गोरक्षनगरी में रिलायंस की कैंपा कोला फैक्ट्री भी लगने जा रही है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) कंपनी को प्लांट लगाने के लिए धुरियापार में 50 एकड़ भूमि दे रहा है। यह भूमि लिंक एक्सप्रेस से 500 मीटर के दायरे में है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंपनी के प्रतिनिधियों ने निरीक्षण के बाद धुरियापार स्थित भूमि पर प्लांट लगाने पर मुहर लगा दी है। साथ ही गीडा प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी है। इस फैक्ट्री में 300 करोड़ से अधिक का निवेश हो सकता है। दिसंबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रस्तावित मेगा इवेंट में आवंटन पत्र दिए जाने की संभावना है।

गोरखपुर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की निवेशक-अनुकूल नीतियों और बेहतर कनेक्टिविटी, गोरखपुर हवाई अड्डे का विस्तार और उत्कृष्ट सड़क नेटवर्क ने बड़े निवेशकों को आकर्षित किया है। गीडा, अपनी सुनियोजित औद्योगिक भूमि और बुनियादी ढांचे के साथ, निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है।

इसी क्रम में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के लिए धुरियापार एक नई यात्रा का केंद्र बना है। निरीक्षण के बाद समूह के प्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिष्ठित ‘कैंपा कोला’ पेय इकाई स्थापित करने के लिए यहां 50 एकड़ भूमि पर अंतिम रूप से मुहर लगा दी है। हालांकि कंपनी की ओर से पहले पेप्सी और कोका कोला की फैक्ट्री के पास ही सेक्टर 27 में भूमि की मांग की जा रही थी, लेकिन प्लांट के लिए पर्याप्त भूमि नहीं मिलने की वजह से धुरियापार में भूमि आवंटित की जा रही है।

इस परियोजना में 300 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होने की उम्मीद है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं, यह निवेश स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देगा और क्षेत्र के युवाओं के लिए नए रास्ते खोलेगा।

यह भी पढ़ें- विकास-निवेश का शोकेस बनेगा गीडा का स्थापना दिवस समारोह, CM के हाथों कई परियोजनाओं के शिलान्यास की तैयारी

दिसंबर में प्रस्तावित है मेगा इवेंट



गीडा दिवस की तर्ज पर धुरियापार में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मेगा इवेंट की तैयारी है। इसी कार्यक्रम में अदाणी, केयान ग्रुप के साथ रिलायंस को भी जमीन का आवंटन पत्र दिया जा सकता है।



देश में कई राज्यों में लग रहे हैं कैंपा कोला के प्लांट

कैंपा कोला के कई नए प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें कर्नाटक के मुलवाड़ा में एक बड़ा प्लांट और बिहार के बेगूसराय में एक प्लांट। इसके अलावा कंपनी की गोरखपुर के गीडा में भी एक बाटलिंग प्लांट स्थापित करने की योजना है। इसी क्रम में कंपनी ने गोरखपुर के धुरियापार में प्लांट लगाने के लिए प्रस्तावित भूमि पर अपनी मुहर लगा दी है। ये प्लांट रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसने कैंपा कोला ब्रांड को फिर से लांच किया है।



गीडा और धुरियापार में हैं उद्योग के कई नए प्रस्ताव

गोरखपुर के दक्षिणांचल धुरियापार में लगभग 6,876 एकड़ में एक नई औद्योगिक टाउनशिप विकसित की जा रही है। यहां अदाणी समूह को अंबुजा सीमेंट की एक इकाई स्थापित करने के लिए 46.63 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 4,200 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।