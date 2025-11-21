विकास-निवेश का शोकेस बनेगा गीडा का स्थापना दिवस समारोह, CM के हाथों कई परियोजनाओं के शिलान्यास की तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) अपने स्थापना दिवस समारोह को विकास और निवेश के शोकेस का रूप देने में जुटा है। 30 नवंबर को आयोजित होने वाले इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों कई विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी है।

समारोह में भूमि आवंटन और औद्योगिक इकाइयों के इन लोकार्पण-शिलान्यास से हजारों करोड़ रुपये के निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। इस अवसर पर राज्य स्तरीय व्यापार मेला भी लगेगा जिसमें स्थानीय उत्पादों और ओडीओपी उत्पादों के लिए अलग से स्टाल लगाए जाएंगे।

गीडा की स्थापना तो 1989 में ही हो गई थी लेकिन, औद्योगिक विकास के इसके उद्देश्यों की पूर्ति 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से हो रही है। गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अनुज मलिक के मुताबिक स्थापना के 36वें स्थापना वर्ष में गीडा ने अभी तक वित्तीय वर्ष 2025-26 में अद्यतन कुल 1 लाख 46 हजार 618 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 72 औद्योगिक इकाइयों का आवंटन निवेशकों को किया है।

इस भूमि आवंटन के सापेक्ष 1 हजार 31 करोड़ 35 लाख रुपये का निवेश और 4 हजार 147 रोजगार सृजन प्रस्तावित है। आवंटित किए गए भूखंडों में से पांच निवेशकों को आवंटन पत्र का वितरण गीडा स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के हाथों किया जायेगा। इसके साथ ही 134 करोड़ 15 लाख रुपये की निवेश वाली 38 यूनिट्स का शिलान्यास तथा 123 करोड़ 82 लाख रुपये के निवेश से तैयार 33 यूनिट्स का लोकार्पण भी सीएम के हाथों होना भी प्रस्तावित है। लोकार्पण और शिलान्यास वाली इन इन यूनिटों से 27 सौ से अधिक लोगों के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे।

गीडा द्वारा छोटे उद्यमियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 10,800 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विशेष रूप से प्लग एंड प्ले उद्योगों के लिए जी 3 बहुमंजिला संरचना में फ्लैटेड फैक्ट्री कांप्लेक्स का विकास किया जा रहा है। इसमें सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कुल 80 यूनिट्स का आवंटन प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट के क्रियाशील होने पर 200 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से करीब 1000 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।



धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में 4200 करोड़ का निवेश प्रस्तावित

गोरखपुर में उद्यमियों के बढ़ते रुझान को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गीडा द्वारा गोरखपुर के दक्षिणांचल में 6,876 एकड़ में धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप का विकास किया जा रहा है। प्रथम चरण में 800 एकड़ भूमि अधिगृहीत की जा रही है। अब तक अधिगृहीत भूमि में से दो औद्योगिक समूहों को जमीन दी गई है।

इसमें अंबुजा सीमेंट की यूनिट के लिए अडानी ग्रुप को 46.63 एकड़ एवं श्रेयश डिस्टिलरी-एनर्जी लिमिटेड को 60.48 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इन दोनों आवंटन से इस औद्योगिक क्षेत्र के प्रथम चरण में ही 4200 करोड़ रुपये का निवेश एवं 6500 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन प्रस्तावित है।