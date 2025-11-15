अलमारी में रखे नौ लाख के गहने व 95 हजार रुपये ले भागा रिश्तेदार, तलाश में जुटी पुलिस
गोरखपुर में एक रिश्तेदार के घर से युवक नौ लाख के गहने और 95 हजार रुपये लेकर फरार हो गया। श्यामा देवी ने बताया कि उनकी बेटी के गहने अलमारी में रखे थे, जो गायब हो गए। पुलिस ने रौनक सोनकर नामक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रिश्तेदार के यहां आया युवक अलमारी में रखे गहने व नकदी लेकर चला गया।एक दिन बाद परिवार के लोगों ने जब गहने निकालने के लिए अलमारी खोला तो घटना की जानकारी हुई।एसएसपी के आदेश पर राजघाट थाना पुलिस ने दो माह बाद इस मामले में चोरी का मुकदमा दर्ज किया है।आरोपित की तलाश चल रही है।
श्यामा देवी पत्नी सूरज सोनकर, ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी सोनी सोनकर अपनी शादी में मिले गहने लेकर मायके आयी थी। सुरक्षा के लिए गहने घर की अलमारी में रख दिए गए थे।आठ सितंबर 2025 को जब सोनी ने शादी में पहने जाने वाले जेवर मांगे, तो अलमारी खोली गई और देखा कि सभी गहने और 95 हजार रुपये नकद गायब हैं।
इसके बाद थाने पहुंचकर उन्होंने घटना की जानकारी दी तो पुलिसकर्मियों ने परिवार को यह कहकर लौटा दिया कि पहले घर में ही पता करें। इसके बाद पीड़िता ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर पूरी घटना बताई।
पीड़िता ने एसएसपी को बताया कि उनकी भांजी का बेटा रौनक सोनकर जो दरभंगा (बिहार), लहरिया सराय का रहने वाला है अक्सर घर आता-जाता था।चार सितंबर 2025 को रौनक घर आया था।तीन दिन बाद जब वह लौटा, उसके हाथ में एक बैग था।
परिवार ने उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उन्हें शक है कि वही गहने और रुपये लेकर गया।राजघाट थाना पुलिस ने रौनक सोनकर के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जल्द ही आरोपित को पकड़ लिया जाएगा।
