अलमारी में रखे नौ लाख के गहने व 95 हजार रुपये ले भागा रिश्तेदार, तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रिश्तेदार के यहां आया युवक अलमारी में रखे गहने व नकदी लेकर चला गया।एक दिन बाद परिवार के लोगों ने जब गहने निकालने के लिए अलमारी खोला तो घटना की जानकारी हुई।एसएसपी के आदेश पर राजघाट थाना पुलिस ने दो माह बाद इस मामले में चोरी का मुकदमा दर्ज किया है।आरोपित की तलाश चल रही है।

श्यामा देवी पत्नी सूरज सोनकर, ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी सोनी सोनकर अपनी शादी में मिले गहने लेकर मायके आयी थी। सुरक्षा के लिए गहने घर की अलमारी में रख दिए गए थे।आठ सितंबर 2025 को जब सोनी ने शादी में पहने जाने वाले जेवर मांगे, तो अलमारी खोली गई और देखा कि सभी गहने और 95 हजार रुपये नकद गायब हैं।