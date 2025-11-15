गोरखपुर में बढ़ रहा कुत्तों का आतंक, ABC सेंटर का संचालन ठप

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और नागरिकों की लगातार शिकायतों के बीच गुलरिहा वार्ड के अमवा में बना एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर (एबीसी) इन दिनों ठप पड़ा हुआ है। सेंटर के संचालन के लिए चयनित पीलीभीत की संस्था सोसाइटी फार ह्यूमन एंड एनिमल वेलफेयर को अभी तक एनिमल वेलफेयर बोर्ड आफ इंडिया (एडब्लूबीआइ) से प्रोजेक्ट रिकग्निशन सर्टिफिकेट (पीआरसी) नहीं मिला है। शासनादेश के अनुसार बिना पीआरसी के किसी भी चयनित संस्था को नगर निगम वर्क आर्डर जारी नहीं कर सकता, इसी कारण बंध्याकरण और टीकाकरण का काम 9 सितंबर से बंद है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूत्रों के अनुसार, पीआरसी के अभाव में संस्था किसी तरह का विधिक काम नहीं कर सकती। शासन ने 30 जून, 2024 को जारी आदेश में स्पष्ट कहा था कि एबीसी संचालन की जिम्मेदारी देने से पहले फर्म का प्रोजेक्ट रिकग्निशन सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। पीआरसी मिलने की प्रक्रिया भी कई चरणों में होती है। पहले संस्था आवेदन करती है, फिर एडब्लूबीआइ की टीम एबीसी सेंटर का निरीक्षण कर संसाधनों का आकलन करती है, उसके बाद ही प्रमाणन जारी होता है। यह प्रमाणन तीन वर्षों के लिए मान्य रहता है।

फर्म का कहना है कि उसने आवेदन कर दिया है और 15–20 दिनों में पीआरसी मिलने की उम्मीद है, लेकिन जब तक प्रमाणन नहीं मिलता, नगर निगम वर्क आर्डर जारी नहीं कर सकता और न ही संस्था नियमित रूप से कुत्तों को पकड़ने या बंध्याकरण का कार्य कर सकती है।

उधर, अगस्त से अक्टूबर तक तक कुत्तों का प्रजनन काल होने की वजह से इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। रोजाना जिला अस्पताल में 250 से 300 लोग एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2023 में आवारा कुत्तों की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर टिप्पणी करते हुए देश भर की नगर निकायों को एबीसी कार्यक्रम तेज करने के निर्देश दिए थे।