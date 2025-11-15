गोरखपुर में दुर्घटनाओं पर लगेगा अंकुश, 14 थाना क्षेत्र में सबसे अधिक होते हैं हादसे

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सुरक्षा व्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए एसएसपी ने जिले के 14 थानों को दुर्घटना प्रभावित थाना क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। एसएसपी ने बताया कि इन क्षेत्रों में दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। जो इन थाना क्षेत्रों में दुर्घटना के कारण जैसे कोहरा, सड़क डिजाइन, संकेतक की कमी या अंधेरा समेत अन्य पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद संबंधित विभाग के साथ बैठक कर उन्हें दूर कराया जाएगा।



सड़क दुर्घटना रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक हादसे नवंबर, दिसंबर और जनवरी में होते है। इसे रोकने के लिए एसएसपी राजकरन नय्यर ने सड़क सुरक्षा का रोडमैप तैयार किया ताकि दुर्घटनाओं को दीर्घकालिक रूप से रोका जा सके। वहीं चिन्हित 14 थाने या तो फोरलेन किनार है या इनके क्षेत्र से फोरलेन गुजरा है।