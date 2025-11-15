बादशाह और मिथुन-पलक से बन सकती है बॉलीवुड नाइट, तीन दिवसीय गोरखपुर महोत्सव 11 जनवरी से होगा शुरू

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर महोत्सव-2025 को लेकर तैयारी तेज हो गई है। जिला प्रशासन से लेकर आयोजन समिति तक इस बार 11 जनवरी से आयोजित होने वाले तीन दिवसीय महोत्सव को पहले से भव्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए जुट गई है। इस महोत्सव में हर दिन अलग-अलग सांस्कृतिक रंग बिखरेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछली बार की तरह इस बार भी बालीवुड नाइट, भोजपुरी नाइट और भजन संध्या श्रोताओंं और दर्शकोंं के लिए प्रमुख आकर्षण होंगे। 11 व 13 जनवरी को होने वाली बॉलीवुड नाइट के लिए फिल्मी कलाकारों के नाम पर मंथन शुरू हो गया है। इसमें लोकप्रियता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिन कलाकारों के नाम पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है, उनमें कंपोजर मिथुन, गायिका पलक मुच्छाल और रैपर बादशाह सबसे आगे हैं।

महोत्सव समिति जिन अन्य नामों पर भी विचार कर रहा है, उनमें सुनिधि चौहान, गुरु रंधवा, रैपर हनी सिंह, संचेत-परंपरा जैसे दिग्गज कलाकार भी शामिल है। कलाकारों के चयन में युवाओं की पसंद पर विशेष जोर है। इसी को आधार बनाकर समिति की सांस्कृतिक उप समिति ने कलाकारों से संपर्क की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उनकी उपलब्धता और मानक पर फीस की जानकारी प्राप्त करने के बाद संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। समिति का उद्देश्य है कि इस बार दर्शकों को ऐसा संगीत समारोह दिया जाए, जिसे वह वर्षों तक याद रखें। ऐसे में इस बार चंपा देवी पार्क में आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव में मनोरंजन, संगीत और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा।

12 जनवरी को आयोजित होने वाली भोजपुरी नाइट के लिए भी कलाकारों के नाम पर विचार हो रहा है। ऐसे लोकगायकों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनकी लोकप्रियता हो और उन्हें अबतक महोत्सव में आमंत्रित नहीं किया जा सका है।पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान मानी जाने वाली भोजपुरी संगीत और नृत्य की इस शाम को भी खास बनाने की तैयारी है। आयोजन समिति की कोशिश ऐसे कलाकार को चुनने की है, जो अपनी प्रस्तुति से स्थानीय दर्शकों को जोड़ सके, अपनेपन का अहसास कराकर भोजपुरी नाइट के उत्साह को चरम पर पहुंचा सके।

यह भी पढ़ें- Gorakhpur Zoo: मिर्गी के दौरे से ही हुई थी बब्बर शेर भरत की मौत, रिपोर्ट जाएगी इटावा 13 को आयोजित होगी भजन संध्या, योगी होंगे मुख्य अतिथि

महोत्सव के आखिरी दिन 13 जनवरी को बालीवुड नाइट से पहले समापन कार्यक्रम आयोजित होगा। इस अवसर पर भजन संध्या से भी मंच सजेगा। भजन संध्या में भजनों की प्रस्तुति के लिए कलाकार के नाम पर भी महोत्सव समिति ने विचार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए देश के प्रतिष्ठित भजन गायकों की सूची तैयार की जा रही है, जिससे उनसे समिति के मानक पर संपर्क साधा जा सके और उनमें से किसी एक का चयन किया जा सके। चूंकि भजन को सुनने के लिए बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे।