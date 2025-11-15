Gorakhpur Zoo: मिर्गी के दौरे से ही हुई थी बब्बर शेर भरत की मौत, रिपोर्ट जाएगी इटावा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चिड़ियाघर में पांच अक्टूबर को बब्बर शेर भरत की मौत के बाद जांच के लिए इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आइवीआरआइ), बरेली भेजी गई विसरा रिपोर्ट आ गई है। इसमें भी मिर्गी के दौरे से मौत की पुष्टि हुई है। अब चिड़ियाघर प्रशासन यह रिपोर्ट इटावा लायन सफारी भेजेगा। जिससे कि वहां रह रहे अन्य बब्बर शेरों की जांच हो सकें कि कहीं उनमें भी यह बीमारी तो नहीं है।

24 मई 2024 को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति के बाद इटावा लायन सफारी से बब्बर शेर भरत और शेरनी गौरी को गोरखपुर चिड़ियाघर लाया गया था। दोनों को प्रारंभिक तौर पर क्वारंटाइन सेल में रखा गया था। इसके बाद जून 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आमजन के लिए दोनों को बाड़े में छोड़ा था।

इसके बाद दोनों अपनी दहाड़ से दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे थे और पूरी तरह स्वस्थ थे। पांच अक्टूबर की सुबह आहार लेने के बाद वह सेल में टहल रहा था। दोपहर 12 बजे अचानक भरत को झटका आया और वह गिर पड़ा। आनन-फानन में चिकिसकों की टीम ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन शेर को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी।