गोरखपुर के साहबगंज में बिक रहा था नकली टाटा नमक, दुकानदार पर केस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में नकली टाटा नमक का कारोबार फिर बेनकाब हुआ है। कंपनी की जांच टीम ने राजघाट थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में साहबगंज मंडी स्थित एक व्यापारी की दुकान से 225 किलो नकली टाटा नमक बरामद किया। दो माह पहले भी इसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नकली खेप पकड़ी गई थी।

टाटा कंपनी के जांच अधिकारी डमरू आनंद, निवासी पालमकोट, नोएडा, ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि साहबगंज मंडी में उनका ब्रांड नाम लगाकर नकली नमक बेचा जा रहा है।12 नवंबर को राजघाट पुलिस के साथ छापेमारी की गई।