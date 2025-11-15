Language
    गोरखपुर के साहबगंज में बिक रहा था नकली टाटा नमक, दुकानदार पर केस

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 08:26 AM (IST)

    गोरखपुर के साहबगंज मंडी में नकली टाटा नमक का कारोबार उजागर हुआ। कंपनी की जांच टीम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक व्यापारी की दुकान से 225 किलो नकली नमक बरामद किया। व्यापारी लवकुश प्रसाद के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब नकली नमक की आपूर्ति के स्रोत की जांच कर रही है। दो महीने पहले भी इसी क्षेत्र में नकली नमक का बड़ा भंडार पकड़ा गया था।

    पुलिस के साथ पहुंचे जांच अधिकारी ने बरामद किए 225 किलो नमक

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में नकली टाटा नमक का कारोबार फिर बेनकाब हुआ है। कंपनी की जांच टीम ने राजघाट थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में साहबगंज मंडी स्थित एक व्यापारी की दुकान से 225 किलो नकली टाटा नमक बरामद किया। दो माह पहले भी इसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नकली खेप पकड़ी गई थी।

    टाटा कंपनी के जांच अधिकारी डमरू आनंद, निवासी पालमकोट, नोएडा, ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि साहबगंज मंडी में उनका ब्रांड नाम लगाकर नकली नमक बेचा जा रहा है।12 नवंबर को राजघाट पुलिस के साथ छापेमारी की गई।

    तलाशी के दौरान लवकुश प्रसाद की दुकान से नौ बोरों में भरा 225 किलो नकली टाटा नमक मिला।कंपनी अधिकारी की शिकायत पर राजघाट थाना पुलिस ने व्यापारी लवकुश प्रसाद के खिलाफ कापीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    बरामद हुए नमक की पैकिंग, लेबल और सील सभी टाटा नमक के नाम से मिलते-जुलते पाए गए। दो माह पूर्व भी शहर में नकली टाटा नमक का बड़ा भंडार पकड़ा गया था। राजघाट थाना पुलिस अब यह खोजबीन कर रही है कि नकली नमक की सप्लाई कहां से आ रही थी और इससे जुड़े अन्य लोग कौन हैं।