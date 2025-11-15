गोरखपुर में मालिक का दोस्त कर रहा था ब्लैकमेल, युवती ने प्रेमी को बुलाकर पिटवाया
गोरखपुर में एक युवती को उसके मालिक का दोस्त ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल से तंग आकर युवती ने अपने प्रेमी को बुलाया और ब्लैकमेल करने वाले की पिटाई करवा दी। घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तारामंडल के एक क्लब में काम करने वाली युवती को क्लब मालिक का दोस्त सीसी कैमरे का फुटेज भेज ब्लैकमेल कर रहा था।क्लब में काम करने वाली युवती ने मामले की जानकारी अपने प्रेमी को दी तो अपने साथियाें संग मिलकर उसने क्लब मालिक के दोस्त की पिटाई कर दी। रामगढ़ताल थाना पुलिस ने दोनों पक्ष की तहरीर पर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया है।दो युवकों का शांतिभंग की आशंका में चालान किया गया है।
देवरिया जिले की रहने वाली युवती ने तहरीर में लिखा है कि तारामंडल के एक क्लब में काम करती है। नौ नवंबर को क्लब मालिक के एक मित्र ने उसे क्लब का सीसी फुटेज भेजा। वीडियो में युवती अपने दोस्त के साथ दिख रही थी।फुटेज के साथ आया मैसेज लिखकर भेजा कि सबसे दोस्ती करती हो, मुझसे भी करो...युवती का आरोप है कि युवक इसी वीडियो को लेकर उसे ब्लैकमेल और धमकाने लगा।
उसने यह बात अपने दोस्त और क्लब मालिक को बताई, मगर उसे और सदमा तब लगा जब क्लब मालिक भी युवक की तरफ से बात करने लगे।रात में 8:30 बजे युवक क्लब पहुंचा तो क्लब में काम करने वाली युवती के प्रेमी ने गेट के पास ही अपने दोस्तों संग उसे घेर कर पीट दिया।
यह भी पढ़ें- सुहागन अनीता देवी के शव की अभागन सी विदाई, स्वजन नहीं लेने आए लाश
पिटाई के बाद युवक सीधे थाने पहुंचा युवती के साथ ही उसके दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं युवती ने भी सीसी फुटेज भेजकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि दोनों पक्ष की तहरीर पर छानबीन की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।