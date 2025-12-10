दिमाग का कीड़ा आ गया मुंह में, बीटीसी छात्रा का चेहरा सूजा; बिना चीरफाड़ हुआ ऑपरेशन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीटीसी छात्रा के चेहरे में मायोसिस्टिसर्कोइसिस मिला। गंदगी वाले स्थानों पर उपजे खाद्य पदार्थों के बिना पर्याप्त सफाई इस्तेमाल करने के कारण यह कीड़ा अमूमन दिमाग में मिलता है। एम्स के दंत रोग विशेषज्ञ डा. शैलेश कुमार ने जांच के बाद चेहरे के दाईं तरफ मांसपेशियों में कीड़ा पाया। अपने तरह के दुर्लभ मामले का आपरेशन कर युवती को राहत दी। खास बात यह है कि युवती की कम उम्र और भविष्य में विवाह में किसी तरह की समस्या न आने को देखते हुए आपरेशन गले के अंदरूनी हिस्से से किया गया। यानी युवती के चेहरे पर कोई चीरफाड़ नहीं की गई। अब युवती तेजी से स्वस्थ हो रही है। एम्स का दंत रोग विभाग अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में इसके प्रकाशन की तैयारी में जुट गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देवरिया निवासी 23 वर्षीय युवती बीटीसी की पढ़ाई कर रही है। उसके पिता किसान हैं। युवती दो वर्ष से चेहरे पर सूजन, दर्द, मुंह न खुलने की समस्या से परेशान थी। स्वजन ने देवरिया, गोरखपुर और लखनऊ के कई अस्पतालों में डाक्टरों से परामर्श लिया लेकिन समस्या कम होने की बजाय लगातार बढ़ती गई। डाक्टर संक्रमण मानकर लगातार एंटीबायोटिक दवाएं चलाते रहे।

रोग की सही जानकारी न होने के कारण समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा था। किसी की सलाह पर युवती को लेकर स्वजन एम्स के दंत रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर व ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डा. शैलेश कुमार से मिले। डा. शैलेश कुमार ने जांच कराई तो पता चला कि चेहरे की मांसपेशियों में एक प्रकार के परजीवी के लार्वा का संक्रमण है। इसे मायोसिस्टिसर्कोइसिस कहा जाता है।