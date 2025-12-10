होम्योपैथी की 10 दवाओं पर शोध शुरू, जानेंगे और कितने रोग पर कर रहीं काम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज का होम्योपैथी विभाग 10 दवाओं के अन्य रोगों पर असर जानने के लिए शोध कर रहा है। हर दवा का शोध 35 से 40 स्वयंसेवकों पर हो रहा है। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। एक दवा के कई रोगों पर प्रभाव की पुष्टि हुई तो यह शोध पूरे विश्व में उपचार की नई राह खोलेगा।

यह कहना है कि बीआरडी मेडिकल कालेज में अनुसंधान अधिकारी (होम्योपैथी वैज्ञानिक थ्री) डा. रमेश प्रसाद का। वह मंगलवार को मेडिकल कालेज में पत्रकारों से बात कर रहे थे। कहा कि पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) 17 से 19 दिसंबर तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। कहा कि नैदानिक परीक्षण इकाई (होम्योपैथी) द्वारा बीआरडी मेडिकल कालेज में इंसेफ्लाइटिस रोगियों पर वर्ष 2012 से 2018 तक शोध किया गया था।