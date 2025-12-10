गोरखपुर में बोले उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सपनों से निकलता है सिद्धि का रास्ता

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के मुख्य महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि सिद्धि का रास्ता हमेशा सपनों से होकर गुजरता है। इसलिए सपने देखें वह भी खुली आंखों से। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन साहस, पराक्रम और आत्मसम्मान का प्रेरक प्रतीक है। युवाओं को उससे सीख लेने चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि प्रतियोगिता स्वयं को निखारने का सर्वोत्तम माध्यम है। जब तक आप ‘इन’ नहीं होंगे, तब तक ‘विन’ नहीं होंगे। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कठोर और निर्णायक कदमों के कारण ही प्रदेश माफिया, अपराध और गुंडाराज से मुक्त हुआ है। गोरखपुर को उन्होंने धर्म, संस्कार, साधना और देशभक्ति की धुरी बताया। कहा कि 21वीं सदी हमारे सामने नई चुनौतियों के साथ खड़ी है।

कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस, साइबर और नैनोटेक्नोलाजी तेजी से भविष्य का स्वरूप बदल रही हैं, इसलिए सोच और दृष्टिकोण दोनों को बदलना होगा। रेयर अर्थ और क्रिटिकल मटेरियल जैसे विषय अब वैश्विक महत्व के केंद्र में हैं।