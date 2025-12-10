MP शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह: CM योगी ने युवाओं को दी नसीहत, 'ड्रग और स्मार्टफोन के नशे से बचने की जरूरत'

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज युवाओं के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, ड्रग का नशा और स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग। इन दोनों नशे से जितना दूर रहेंगे, उतना ही भविष्य, परिवार और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि नशा माफिया तेजी से युवाओं को अपनी चपेट में लेने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, इसलिए अकादमिक संस्थानों को अलर्ट रहना होगा और युवाओं को इसके खिलाफ नई लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री रविवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन अवसर पर आयोजित मुख्य महोत्सव में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन का अत्यधिक प्रयोग आंख, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक और शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है। युवाओं को इसका उपयोग समय निर्धारित कर करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दुनिया एआइ, ड्रोन, रोबोटिक्स और इंटरनेट आफ थिंग्स के युग में प्रवेश कर चुकी है, इसलिए तकनीक से दूरी नहीं बल्कि संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। तकनीक से रोजगार कम नहीं होगा बल्कि इससे नए अवसर पैदा होंगे।

कार्यक्रम को संस्थान की गौरवशाली विरासत से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना 1932 में महंत दिग्विजयनाथ द्वारा गुरु भक्ति की भावना से हुई। उनके गुरु के सम्मान में स्थापित विद्यालय आज विशाल वटवृक्ष बनकर शिक्षा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्रों में समाज को दिशा दे रहा है।