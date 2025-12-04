गोरखपुर-देवरिया के कछार की राह होगी आसान, 72 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा पुल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर और देवरिया के कछार में रहने वालों को वर्षा के मौसम में छोटी नाव का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। दोनों जिलों के कछार में रहने वालों के सुगम आवागमन के लिए बैरियाखास में राप्ती नदी पर पुल का निर्माण शुरू हो गया है। 72 करोड़ रुपये की लागत वाले पुल का निर्माण दो वर्ष में पूरा होना है।

इससे डेढ़ लाख की आबादी को आने-जाने में काफी सहूलियत हो जाएगी। साथ ही देवरिया से आने-जाने की दूरी भी 15 किलोमीटर घट जाएगी। पुल के साथ ही पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग भी बनेगा। निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था सेतु निगम को 10.75 करोड़ रुपये की धनराशि मिल चुकी है।

बैरिया खास में बनने वाला पुल देवरिया जिले के बरांव गांव से जुड़ेगा। इसके बन जाने से कछार क्षेत्र के दर्जनों गांवों का सीधा संपर्क देवरिया जिले से हो जाएगा। साथ ही मानसून के मौसम में पीपा पुल पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी।