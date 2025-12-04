गोरखपुर स्टेशन पर मची भगदड़, प्लेटफार्म तीन-चार पर एकसाथ पहुंची दो ट्रेनें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर जंक्शन पर रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। बुधवार को तो प्लेटफार्म नंबर तीन-चार पर एकसाथ दो ट्रेनों के आ जाने से भगदड़ की स्थिति बन गई। पूर्व वाला फुट ओवरब्रिज (एफओबी) करीब आधे घंटे के लिए जाम हो गया। यात्री न चढ़ पा रहे थे और न उतर पा रहे थे। दिल्ली जा रही क्लोन स्पेशल एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए दर्जनों यात्री जान जोखिम में डालकर पटरियों पर उतर गए। आधा घंटे तक अफरातफरी मच रही।
शिवेंद्र कुमार, चंचल और मनोज कुमार आदि यात्रियों ने बताया कि प्लेटफार्म नंबर चार पर मौर्य एक्सप्रेस खड़ी थी। ट्रेन शाम 04:40 बजे के आसपास ही प्लेटफार्म पर लग गई थी। यात्री उतरकर एफओबी से होकर स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। एफओबी पर पैर रखने की जगह नहीं बची थी। इसी बीच प्लेटफार्म नंबर तीन पर 02569 नंबर की दरभंगा-दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस पहुंच गई।
इस ट्रेन को पकड़ने के लिए लोग एफओबी से नीचे उतरने की कोशिश करने लगे। अचानक आने-जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। जो जहां था, वहीं ठहर गया। एफओबी पूरी तरह पैक हो गया। बुजुर्ग, महिला और बच्चे परेशान हो उठे। लगा कि जैसे दम घुट जाएगा। एफओबी की भीड़ देख अधिकतर यात्री रेल लाइनों पर उतर गए। कई यात्री चोटिल हो गए। आधा घंटे तक यात्रियों की बीच अफरातफरी मची रही।
क्लोन एक्सप्रेस शाम 05:08 बजे रवाना हुई तो भीड़ नियंत्रित हुई। अधिकतर यात्री तो प्लेटफार्म नंबर तीन-चार पर चल रहे डिस्प्ले बोर्ड को भ्रमित हो गए थे। प्लेटफार्म नंबर चार से शाम 04:15 बजे रवाना होने के बाद भी गोरखपुर-बनारस इंटरसिटी डिस्प्ले बोर्ड पर चल रही थी। यात्री समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी ट्रेन आ रही है। कौन सी रवाना हुई है। कौन लगी है। डिस्प्ले बोर्ड को लेकर आए दिन यात्री परेशान होते हैं।
दरअसल, गोरखपुर जंक्शन का बीच वाला मुख्य फुट ओवरब्रिज टूट जाने के बाद यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्लेटफार्मों पर अचानक कई ट्रेनों के एक साल आ जाने से पूर्व वाले फुट ओवरब्रिज पर क्षमता से अधिक लोड बढ़ जा रहा है। प्लेटफार्मों पर आवागमन कठित होता जा रहा है। निर्माणाधीन फुट ओवरब्रिज (एफओबी) की कार्य गति को देखकर नहीं लग रहा कि पांच साल में भी निर्माण पूरा हो पाएगा। फुट ओवरब्रिज को लेकर रेलवे प्रशासन की ऐसी ही उदासीनता रही तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है।
विलंब से चल रहीं ट्रेनें, यात्री परेशान
ट्रेनें लगातार विलंब से चल रही हैं। यात्री परेशान हैं। 2014 नंबर की गोरखपुर-एलटीटी एक्सप्रेस गोरखपुर से करीब साढ़े चार घंटे की देरी से रवाना हुई। रात दस बजे स्टेशन पहुंचे यात्री भोर में तीन बजे तक ठिठुरते हुए ट्रेन के आने की प्रतीक्षा करते रहे। 02564 क्लोन एक्सप्रेस ढाई घंटे की देरी से चल रही थी।
02570 नंबर की नई दिल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस पांच घंटे लेट थी। एक तो ट्रेनों का निरस्तीकरण और ऊपर से विलंबन कोढ़ में खाज का कार्य कर रहा है। गोरखपुर रूट पर चलने वाली पूजा स्पेशल ही नहीं रुटीन ट्रेनों की गति धड़ाम हो गई है। समय पालन पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। यात्री परेशान हैं।
